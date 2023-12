Los 12 acontecimientos culturales del año

El 2023 ha sido mucho más que un simple paso en el calendario, ha estado repleto de colores vibrantes, un escenario donde la creatividad se ha desplegado en múltiples formas. Los museos más prestigiosos y las calles se llenaron de expresiones artísticas que desafiaron y emocionaron. El impacto de más de 50 exposiciones que conmemoraron a Pablo Picasso y el robo de 2000 objetos en el Museo Británico que desencadenó una crisis institucional, hasta el análisis detallado de los consumos culturales en Argentina,.

La música ha sido un eco constante, con nuevas formas de acceso a través de plataformas digitales y el surgimiento de géneros que han resonado con diferentes audiencias. Además, la cinematografía ha cautivado con la epopeya visual de Oppenheimer’y en la literatura global sorprendió el Premio Nobel a Jon Fosse. El arte, en sus múltiples formas, abrazó la diversidad y el diálogo entre culturas en Bienalsur, llevando obras de más de 400 artistas a 70 ciudades alrededor del mundo. Mientras tanto, en Buenos Aires, el renacimiento de la emblemática librería Clásica y Moderna representó un retorno a la esencia cultural porteña.

El centenario de Fervor de Buenos Aires de Borges, la inclusión de Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa, y la convocatoria récord del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina con más de 775.000 visitantes, marcaron hitos en la cultura este año. Estos son los 12 acontecimientos culturales más impactantes de 2023.

1) La “nueva” canción de Los Beatles

El lanzamiento de “Now and Then”, un material con raíces en una maqueta de John Lennon de finales de los setenta y el aporte posterior de George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr, prometía ser la culminación de una colaboración esperada. La belleza poética de esta pieza es innegable, especialmente teniendo en cuenta su historia de creación y el esfuerzo tecnológico para rescatarla.

Sin embargo, es un tema que ahora ve la luz, enriquecido por las aportaciones post mortem de los Beatles sobrevivientes, pero no logra alcanzar la excelencia de sus clásicos. “Now and Then” es un recordatorio de la grandeza de Los Beatles, pero también plantea la dificultad de igualar o superar la magnificencia de sus clásicos, invita a los oyentes a regresar a la magia eterna de los discos de estudio de la banda, donde la perfección musical es indiscutible y eterna.

Numerosos museos de todo el mundo homenajearon al gran artista español (Ralph Gatti)

2) 50 Años sin Pablo Picasso

Varias instituciones de Europa y Estados Unidos presentan más de 50 exposiciones para celebrar la vida y obra de Pablo Picasso. El Musée Picasso de París inauguró una exposición curada por el diseñador británico Paul Smith; el de Málaga conmemoró tanto al artista como su 20 aniversario con “Picasso: Materia y Cuerpo”, una muestra que viajó posteriormente al Guggenheim Bilbao. Otros museos presentarán muestras más pequeñas centradas en facetas menos exploradas de la carrera de Picasso: su trabajo en cerámica en los franceses Musée Magnelli, Musée de la céramique-Vallauris y en el Museu del Disseny de Barcelona.

La importancia de Picasso radica en su capacidad para desafiar las convenciones artísticas establecidas y su insaciable curiosidad por explorar nuevas formas de expresión. A lo largo de su vida, revolucionó la forma en que se entendía y se practicaba el arte, siendo una figura central en el desarrollo del cubismo y dejando un legado creativo que sigue inspirando a generaciones posteriores de artistas.

Las piezas robadas son pequeños objetos que no estaban expuestos, como joyas, piedras semipreciosas y cristalería (Europa Press/Contacto/Vuk Valcic)

3) El Museo Británico tuvo un año para el olvido

Por un lado, el Museo Británico registró y dio a conocer el robo de 2000 objetos, una noticia anunciada durante una audiencia parlamentaria. Estos objetos, correspondientes a los departamentos de Grecia y Roma, fueron sustraídos en un escándalo que provocó una crisis en la institución. Entre los objetos se incluyen joyas, piedras semipreciosas y cristalería conservadas en las reservas del museo.

Por otro lado, el tema de la restitución de las piezas culturales también vuelve a ser actualidad con la disputa entre Grecia y el Reino Unido sobre los mármoles del Partenón en posesión del Museo Británico. Esta controversia resalta la cuestión de la propiedad cultural y la repatriación de piezas patrimoniales, un dilema presente en otros museos y colecciones en todo el mundo.

La encuesta de consumos culturales comenzó en el año 2013, se repitió en 2017 y, pandemia mediante, se volvió a hacer en 2023 (Foto: Ministerio de Cultura de la Nación)

4) Consumos culturales en Argentina

El informe 2023 sobre los consumos culturales en Argentina destacó el cambio y la preeminencia de las prácticas digitales en el panorama cultural del país. Esta encuesta se enfocó en los consumos masivos, las plataformas digitales, el acceso al patrimonio cultural y la participación en la vida cultural. La televisión, aunque sigue siendo predominante, muestra una ligera disminución en su consumo, pasando del 96% en 2013 al 91% en la actualidad. En contraste, las plataformas web para ver películas y series han crecido significativamente, con un 65% de la población accediendo a ellas, siendo Netflix la plataforma más consumida.

En cuanto a la música, el consumo masivo es alto, con un 96% de la población escuchándola, mientras que la radio muestra una tendencia a la baja. Los podcasts emergen como un formato novedoso, con un 13% de la población interesada, principalmente en entrevistas y entretenimiento/cultura. El consumo de noticias en papel ha disminuido, siendo superado por las lecturas digitales y las redes sociales, que han cobrado mayor relevancia.

El uso de redes sociales es masivo, con un aumento notable del 95% en la actualidad. WhatsApp, YouTube y Facebook son las más utilizadas. Sin embargo, solo el 40% de los usuarios de redes sociales publica contenido. La encuesta destaca el crecimiento del uso de dispositivos móviles con acceso a Internet, posicionándose como el principal medio para acceder a contenidos culturales, especialmente noticias y programas de televisión. Los gustos culturales varían, con preferencias en narrativa y música como la cumbia/reguetón y el rock nacional.

Marta Minujin cumplió 80 años y para celebrarlo, se «casó» con el arte en la sede del Malba

5) Marta Minujin cumplió 80 años

La icónica artista argentina celebró sus 80 años con un happening en el Malba, donde se casó simbólicamente “con la eternidad”. Marta Minujín es conocida por desafiar los moldes convencionales del arte y se ha convertido en un ícono del pop art argentino. La artista ha dejado una marca indeleble en el mundo del arte desde su primera obra “La destrucción” en 1963 hasta creaciones icónicas como “El pago de la deuda con choclos” en 1985 o su famoso “Partenón de libros” en 1983. A lo largo de su carrera, ha desafiado los límites del arte, ha participado en acciones pioneras y ha realizado exposiciones en museos de renombre mundial.

Su vida y obra han sido una constante reinvención, desafiando las normas del arte y manteniendo una presencia distintiva en el escenario artístico global, con proyectos previstos en varios países para los próximos años. Minujín ha dejado una huella imborrable en la historia del arte contemporáneo.

Escrita y dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer es un thriller épico filmado en IMAX que sumerge al público en la intensa paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

6) El fenómeno “Oppenheimer”

La película de Christopher Nolan sobre la vida de “el padre de la bomba atómica” es una obra magistral que teje la historia de J. Robert Oppenheimer en un tapiz cautivador de arte cinematográfico. Desde la monumentalidad de los dilemas morales hasta la intriga psicopolítica, la narrativa entrelazada de la película captura la complejidad de un hombre sumergido en su ciencia y las contradicciones de su tiempo.

Enfocándose en la vida, logros y luchas de Oppenheimer, la película muestra un retrato convincente y apasionante de un genio científico inmerso en un mundo de egos, dilemas filosóficos y consecuencias morales. Con una narrativa no lineal, Nolan teje una trama rica en matices, donde la brillantez de Cillian Murphy como Oppenheimer brilla rodeada de un elenco estelar. Esta epopeya visual y narrativa ofrece un vistazo a la encrucijada histórica donde la ciencia, la moralidad y la política se entrecruzan, dejando a la audiencia inmersa en un capítulo crucial de la historia. En su belleza cinematográfica y profundidad narrativa, Oppenheimer presenta una reflexión inolvidable sobre los dilemas éticos que persisten en la era moderna.

El escritor noruego Jon Fosse (en el centro), premio Nobel de Literatura 2023 (Foto: Claudio Bresciani/TT News Agency/via REUTERS)

7) Jon Fosse, premio Nobel de Literatura

Jon Fosse, nacido en 1959 en Noruega, es reconocido como un autor destacado por su estilo minimalista y su profunda exploración de la condición humana. Ha escrito una amplia gama de obras en prosa, ensayo, teatro y poesía, con más de veinte títulos a lo largo de su carrera. En lugar de utilizar una prosa grandilocuente, encuentra belleza en la simplicidad, lo que le permite adentrarse en las complejidades psicológicas de sus personajes y abordar temas universales como la soledad, la alienación y la búsqueda de identidad.

Su obra, traducida a cerca de cuarenta idiomas, ha dejado huella en el ámbito teatral, con piezas como La noche canta sus canciones y Sueño de otoño, reconocidas por sus diálogos intensos y situaciones impactantes. Jon Fosse ha logrado trascender la frontera entre la literatura y el teatro, consolidándose como un maestro en ambas formas de expresión artística.

Entre sus obras más destacadas se encuentran novelas como Trilogía, El otro hombre I y II, Melancolía I y II, y la serie Septología, compuesta por siete volúmenes. La crítica ha elogiado su habilidad para crear personajes complejos y profundamente humanos, quienes enfrentan las preguntas fundamentales de la existencia, revelando las complejidades de la vida a través de una narrativa psicológica íntima.

Su influencia literaria proviene de figuras como Samuel Beckett, Thomas Bernhard y George Trakl. Además, su relación con la religión ha sido notable, habiendo sido consultor literario para una traducción noruega de la Biblia y habiéndose unido a la Iglesia Católica en 2013, reflejando su constante búsqueda de significado y espiritualidad. Su vida ha estado marcada por momentos personales, como su lucha contra el alcoholismo, del cual se recuperó hace unos años, lo que le ha permitido ver la vida desde nuevas perspectivas

Presentación de la muestra de «Bienalsur» en el Centre Pompidou de Málaga (Foto: prensa Bienalsur)

8) Bienalsur recorrió el mundo

Esta bienal de arte contemporáneo estuvo presente 70 ciudades en 28 países, mostrando obras de más de 400 artistas. En Buenos Aires, inauguraron cinco exposiciones en el MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo, desafiando ideas preestablecidas y promoviendo múltiples perspectivas sobre la realidad. Las obras, como “Quebracabeza latinoamericano” de Regina Silveira, invitan a reflexionar sobre la diversidad de realidades. Diana Wechsler, directora artística, destacó la diversidad y el diálogo cultural que Bienalsur promueve entre artistas de todo el mundo.

Bienalsur se ha destacado en África al presentar obras inspiradoras en Dakar, Senegal, incluyendo una impresionante instalación en el Monumento del Renacimiento Africano, honrando a María Remedios Del Valle. En España, la bienal ha dejado su huella con la muestra “Entre nosotros y los otros: Juntos Aparte” en Madrid, mostrando el poderoso arte latinoamericano en la Casa de América.

En 2023, Jorge Luis Borges volvió a estar en el centro de la escena

9) Borges fue noticia x 3

Fervor de Buenos Aires, el debut literario de Borges que surge en un momento de transformación de la ciudad cumplió cien años. La obra es un homenaje a la Buenos Aires que desaparecía, escrita entre 1921 y 1922, capturando la nostalgia por un Buenos Aires en proceso de cambio. El libro, con una tirada inicial de 300 ejemplares, no fue inicialmente significativo en términos de su impacto público. Contiene elementos personales, desde el diseño de la tapa hecho por su hermana hasta poemas dedicados a figuras cercanas.

Por otro lado, falleció María Kodama, viuda de Borges y responsable de su legado literario. Ella, quien se convirtió en albacea de Borges y fundó la Fundación Jorge Luis Borges, tuvo un papel crucial en la preservación y promoción de la obra del autor. A partir de allí, se abrió la cuestión de la herencia de Borges y la posible repatriación de sus restos. Hubo algunos intentos anteriores de repatriación de los restos de Borges a la Argentina y el interés de parte de la familia en concretar esta iniciativa. Los descendientes expresaron el deseo de que los restos del autor sean trasladados a la Recoleta, en línea con una voluntad previamente expresada por algunos miembros de la familia. Sin embargo, también existe una carta donde Borges expresaba su decisión de quedarse en Suiza al final de su vida.

En cuanto a la herencia, la justicia ha dictaminado que los sobrinos de María Kodama son los herederos universales de Jorge Luis Borges, incluyendo su legado literario. Este veredicto surge tras una disputa por la ausencia de un testamento por parte de la viuda de Borges. Los cinco hijos de Yosaburo Kodama, hermano de María Kodama, son oficialmente los herederos, aunque el destino exacto del legado literario, que comprende manuscritos, bibliotecas y contratos editoriales, aún está por definirse.

La sucesión incluye los derechos de autor de toda la obra literaria de Borges, sus premios, manuscritos, dibujos y su biblioteca personal, entre otros bienes de alto valor cultural e histórico. Aunque la editorial Sudamericana publica actualmente las Obras Completas de Borges, los derechos de autor son administrados por la agencia de Andrew Willie, quien representa a varias personalidades literarias y no literarias.

Mario Vargas Llosa portando en «uniforme verde» de la Academia Francesa

10) Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa

El escritor peruano hizo historia al convertirse en el primer autor hispanohablante en ingresar a la Academia Francesa, sin haber escrito nunca en francés. En una ceremonia solemne en París, agradeció a Francia por su influencia en su identidad como escritor peruano y latinoamericano. En su discurso, Vargas Llosa declaró que la novela tiene el poder de salvar la democracia o desaparecer junto con ella. Hizo alusiones a la situación política actual, comparando las estrategias totalitarias con la censura literaria y el papel de los débiles frente a los poderosos, resaltando la resistencia y la justicia de las causas más allá de las aparentes fortalezas.

[”Los vientos”, de Mario Vargas Llosa, se puede descargar gratis de Bajalibros clickeando acá.]

El ingreso del Nobel peruano a la Academia Francesa desafiaba las reglas establecidas, ya que no había escrito en francés y supera la edad límite para postularse. Sin embargo, su reconocimiento trascendió estas normas, con personalidades de la cultura francesa, familiares y figuras controvertidas como el rey emérito español Juan Carlos I, presentes en la ceremonia.

No es su primera distinción. Vargas Llosa recibió el Premio Nobel, el Cervantes, el Príncipe de Asturias de las Letras, el Biblioteca Breve, el Rómulo Gallegos y el Planeta. Nacido en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936, cuenta con una larga y nutrida lista de libros publicados, la mayoría bestseller.

El MNBA celebra una cifra sin precedentes para el año en que presentó grandes muestras

11) Récord Histórico de visitas al Museo Nacional de Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Argentina marcó un hito notable este año al atraer a más de 775000 visitantes, superando con creces sus cifras anteriores. Esta hazaña se atribuye a una serie de exposiciones notables que cautivaron a entusiastas del arte a nivel nacional e internacional. Las exhibiciones presentaron obras de renombrados artistas como Picasso, León Ferrari, Raquel Forner, Prilidiano Pueyrredón, Alfredo Hlito y Eduardo Sívori, entre otros.

La exposición principal, “Picasso en el Patrimonio del Museo”, celebrando 50 años desde la muerte del artista, atrajo a más de 262000 personas con más de 30 piezas del maestro español. La muestra exploró las diversas técnicas empleadas por Picasso a lo largo de su vida, desde grabados hasta cerámicas, ofreciendo una visión completa de su evolución artística. Otras exhibiciones destacadas incluyen “León Ferrari. Recurrencias”, con casi 148000 visitantes, y “Alfredo Hlito. Una terca permanencia”, que cautivó a 79000 personas. Además, “Raquel Forner. Revelaciones espaciales. 1957-1987″ y “Daniel Santoro: Panorama. El teatro de la memoria” sumaron 59000 y 41400 visitas respectivamente.

El icónico espacio volvió a sus esplendor

12) Reapertura de Clásica y Moderna

La reapertura de la icónica librería Clásica y Moderna en la Ciudad de Buenos Aires, fue una de las grandes noticias de este año. Cerrada desde 2019 tras el fallecimiento de su dueña, Natu Poblet, dentro de sus paredes reposan cerca de seis mil libros que se encuentran en disputa entre la nueva propietaria, Raquel Rodrigo, maestra, empresaria y vinculada al mundo artístico, toma el desafío de revivir este rincón cultural y gastronómico.

Este proyecto nació del amor por lo porteño y la importancia de rescatar estos espacios. A pesar del cierre prolongado, la librería se mantuvo prácticamente intacta, sorprendiendo a todos con más de 6000 libros en excelente estado. La restauración enfrentó desafíos, como una reciente inundación, superada con la ayuda de un equipo entregado. La reapertura contó con la presencia de figuras destacadas de la cultura, como Leo Cifelli y Gabriela Ricardes, y hubo momentos emotivos con la interpretación del filósofo Santiago Kovadloff y la voz de Sandra Mihanovich.