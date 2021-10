Albert Pujols

(Décima cibaeña)

Aibei no se quié rendí

Su afán ej ei de sumai

Numerito pa’ llegai

En lo aito dei cenít

Para allí podé eixibí

Ei podei que da ei mangú

Lo único contra ei fucú

Y éi ta seguro en llegai

A la cantidá fatai

Que noj dejó Beibi Ruth.

Aunque recibió un maitrato

Pasó a mejoi equipo

Sigue jugando sin hipo

Y no mira su retrato

Se concentra en ei plato

Pa’ su equipo ayudai

Como Dodgei va dejai

Un recueido muy bonito

Dejde grande hata chiquito

No lo podrán oividai.