Email it

(Décima cibaeña)

Uno es lo que se come

Sea papa o molondrón

Puede ser naranja o none

O un tremendo melón.

••••••

Siguiendo estos principios

Arciboldo hizo retratos

No eran faraones egipcios

Ni tenían cara ‘e gato.

••••••

Usó verduras y frutas

En to’ sus composiciones

Pa’ los ojos ponía uva

Por eso veia visiones.

••••••

Nadie lo pudo imitar

¡ Cuánta originalidad !

Él solo quiso pintar

Sin título de universidad.

••••••

A uno le puso un pescao

Y en la oreja berenjena

Una cola ‘e bacalao

Y labio de vaina ‘e lenteja.