Email it

(Décima cibaeña)

Gritó, gritó y gritó

Mariotti frente ai Congreso

“Aquí se han llevao preso

A mi sócio” digo yo

No hay delito, señaló

Solo producen dolore

Ete gobieino de errore

Contra un Penco mansito

Con carita de santico

Fabricao con amore.

Fue Don Chaili a una faimacia

Poi dolore del oficio

Llegó con cara e patricio

Pa’ una tisana de acacia

Beba miei, dijo Anatasia

No coma uté calamare

Ni puipo ni na de mare

Que e gancho dete gobieino

No vaya a llegai al infieino

Y lo pongan a agua y pane.