(Décima cibaeña)

Ya nombraron a Pacuai

Direitoi de Digesett

Me lo contó a mí Cheché

Que dice que va arreglai

La cosa de Seguridá Viai

Iguai que lo dijo Osoria

Que repitió como lora

Lo que dijo el anterioi

“Yo lo vua hacei mejoi

Pue me tocó a mí la hora”.

Cruz Mendez etudió de to

Violencia intrafamiliai

Robo y Corrupción Policiai

A Chivo Sin Ley dirá NO

Que aquí quien manda soy yo

Con Pacuai no habrá tapone

Ni carro con bocinone

Vine con ecoba nueva

Mij poli irán a la ecuela

Donde comerán mucho none.