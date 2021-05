Félix Portes

(Décima cibaeña)

Hay que soitailoj a to

Ha dicho ete abogao

Sin señale de anugao

Esa etafa no epantó

Pue no se usó molotov

Mírenlo bien, ¡qué inocencia!

¿No tienen na de clemencia?

Pa’ etos hijo de Dio

No poseen ni un tirapo

Sufren utede e demencia.

Ete abogado sí sabe

Defendei a su angelito

Ei no ej un ladroncito

Aunque tenga ochenta nave

Quince fábrica de encaje

Paque todo encaje bien

No lo frien en saitén

Éi merece lo mejoi

Poi sei Adán un patoi

Déjenlo gozai su Edén.