(Décima cibaeña)

A Hamlet no lo aceptán

En La Academia de Hitoria

A mí me lo dijo Gloria

Quien conoció a Petán

Pero a Ramiro sí entrán

¡Qué veigüensa mi compai!

Gran trapo de generai

Aunque todavía e pioi

La horripilante eleición

Que ello van a pagai.

Impuso su libro un recoi

Titulado Caracole

Hitoria de laj mayore

Que parecía un eco

Entró en to rincón y hueco

De República Dominicana

No se lo digo en jarana

Poique yo se la ilutré

Dibujo en un do poi tre

De páginas y poitada.