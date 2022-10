(Décima cibaeña)

El aite de Iván Tovai

Era muy surrealita

Gran talento de un aitita

Que solo sabía pintai

No vivía en la capitai

Eso se notaba de lejo

No solo por ei manejo

De su pincei y suj tema

Por eso fue de la crema

A mí me lo contó mi epejo.

Era epeito don Iván

En chifle y también epuela

Ei lo aprendió en la ecuela

De don Wifredito Lam

Creció como guayacán

Para oividaise dei mundo

Ei dei era ma profundo

Donde no vivía nadie

Ni pobre y meno aicaide

Sé que de ahí era oriundo.