(Décima cibaeña)

Un paseíto se dio

Por ei cielo y en cohete

Aunque caro era ei billete

A Bezo no le impoitó

En su nave se subió

Asutao como un gato

Se amarró lo do zapato

¡Qué lindo ej ei paisaje!

Parece que va en carruaje

Como cacería de pato.

Ni Roidán ei Temerario

Y mucho meno Star Trek

Volaron con lo do pie

Con un traje de su aimario

Éi rezó trenta rosario

Con su cara de ratón

Lo cuaito puso Amazón

Para ese caprichito

Negocio dei señorito

Que le dará mil millón.