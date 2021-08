(Décima cibaeña)

Ahora que ya llegaron

Los olímpico e Tokío

No había aún nacío

Loj que en Japón defilaron

Contra ei Covid se cuidaron

Para haceila realidá

Si echamoj un poco atrá

Jesse Owens se la lució

En ei trenta y sei corrió

En carrera endemoniá.

Cuatro medalla ganó

Contra Hitler aquella ve

No fue un rulo, ¡Ay ñeñé!

Como ya se comprobó

Cuatro de oro logró

En esa batalla raciai

Ahí nadie fue impaiciai

Incluyendo a su paí

Sin sei de Haití o Malí

No supieron valorai.