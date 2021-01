(Décima cibaeña)

Se fue para no voivei

Ei jaidinero Lou Brock

Más sólido que un block

Y ágil en ei correi

Por eso llegó a rompei

Ei recoid de don Ty Cobb

Aunque luego lo superó

Otro grande y ma ladrón

Henderson fue un ciclón

Grandej ladrone loj do.

En San Lui Lou Brock jugó

Aunque empezó con Chicago

Aprendió allí a sei un mago

Que ei fanático admiró

Más aún cuando se robó

Laj base en cuaiquiei pley

Pue corría a to metei

Poi sei un tremendo atleta

Robaba hata con muleta

Como Caidinai fue un Rey.