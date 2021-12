Ramón Antonio Peralta

(Décima cibaeña)

Dice ei jefe de la Amé

Que tapone no hay aquí

Ni en la Duaite con Parí

Y meno en la Santa Fe

Yo de allá mucho no sé

Poique en bicicleta ando

Pero me dijo Aimando

Que vive en la capitai

Que allá no se pue andai

A meno que sea volando.

Ei direitoi quiso hablai

Dei tránsito dei Sahara

Poique allá ei que se para

E de manera epeciai

Simplemente e pa’ dejai

Que pasen to’ loj camello

Eso me lo cuenta Fello

Bebiendo té con epuma

Que ei tránsito de la luna

Refleja aquí su detello.

l josé mercader