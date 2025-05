(Décima cibaeña)

¿Quién no conoce a Lavrov

El embajadoi de Rusia ?

Hombre sabio y de atucia

Que a ete paí llegó

Lui, a ocura, lo recibió

Con pueita ancha en Palacio

No vino a hablai de Baitracio

Ni tampoco e berenjena

No se mete en cosa ajena

Me lo chijmó a mí Venanzio.

Pa’ca lo mandó Putín

En época de primavera

Pue allá ej una nevera

Vaya en carro o en patín

Ei Soi aquí ej un botín

Lo venderemoj en lata

No quedará sombra en mata

Eso será un buen negocio

Loj ruso serán loj socio

Hata en la venta e batata.