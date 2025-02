(Décima cibaeña)

Ei jefe de la frontera

Parece heimano de Shrek

Chequéelo bien uté

Pue ta vueito una pantera

Solo tiene una bandera

Con etrella y bien rayá

La levanta y da patá

Sobretodo ai mejicano

También ai dominicano

Y a to loj manda patrá.

América pa’ americano

Trump así lo declaró

Lo dijo cuando subió

Aquí no caben haitiano

Sean grande o sean enano

Pa’ fuera va Isidoro

Aunque limpie inodoro

No quiero vei gente fea

Indio con cara de batea

Milei ya noj hace ei coro.