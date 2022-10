El monumento a pesar de que fue construido hace más de 6 décadas nunca ha presentado vicios de construcción en su infraestructura

El monumento de los Héroes de la Restauración, también conocido como el “Monumento de Santiago” sin duda alguna es una de las infraestructuras más imponentes que existen en el país, su construcción se inició en el año 1944 y fue inaugurada el 30 de septiembre del 1953. A propósito de la fecha, la Zona Retro de esta semana es acerca la mencionada obra.



La construcción del Monumento de Santiago duró unos 8 años, del 1944 al 1952, pero no fue hasta el 30 de septiembre del 1953 cuando fue inaugurada con el nombre de “Monumento a la Paz de Trujillo”. A pesar de que la obra se inauguró el 30 de septiembre, esta no llegó a ser oficializada por el presidente de ese momento, Rafael Leonidas Trujillo por ciertas disconformidades con el muralista Vela Zanetti.



En 1961, con la caída de la dictadura trujillista, el monumento pasó de llamarse “Monumento a la Paz de Trujillo” a “Monumento a los Héroes de la Restauración” mediante la Ley No.5724 del 29 de diciembre de ese mismo año.



El monolito que está ubicado en el centro de la ciudad de Santiago, fue diseñado por el arquitecto militar dominicano Henry Gazón Bona, quien junto al ingeniero Mauricio Álvarez Perelló y al maestro de obra Julio César Menicucci Rodríguez erigió la longeva infraestructura.



Gazón Bona impregnó en el diseño del monumento un estilo arquitectónico neoclásico tardío con una mezcla de orden corintio. La opera prima de Gazón Bona desde su apertura hasta la actualidad nunca ha presentado vicios de construcción.



Dimensiones



El monumento es una torre de unos 70 metros de altura cubiertas parcialmente con mármol de las minas de Samaná, en su interior se encuentran unas escaleras de unos 365 peldaños que conducen hacia el tope de la misma, también alberga varios murales del afamado pintor español Vela Zanetti. Actualmente funciona un museo sobre los Héroes de la Restauración.



Los límites geográficos de la imponente torre son: la Avenida Las Carreras al Norte, la Calle del Sol al Sur, la Avenida Francia al Oeste y la Calle Daniel Espinal al Este.



Rechazo de Trujillo al monumento



Aunque Rafael Leonidas Trujillo aprobó la construcción del Monumento a los Héroes de la Restauración este nunca la oficializó, debido a que en su primera visita a la obra se disgustó luego de ver los contestatarios murales del artista español Vela Zanetti en especial el mural que citaba la siguiente frase “el pueblo esclavo rompe la cadena de la deuda externa”.



El mural incomodó al dictador, quien mostró un claro rechazo hacia la infraestructura y decidió marcharse del lugar sin dejar oficializada la obra, pero no sin antes aclararle a Vela Zanetti que “aquí en ese momento no había esclavos” como decía en su mural.



La disconformidad del dictador fue tan grande que, durante el resto de su mandato presidencial, visitó el lugar solamente una sola vez, en el 1955, 6 años antes de su asesinato.



Inauguración tardía



Tuvieron que pasar unos 54 años para que el “Monumento de Santiago” quedará oficialmente inaugurado. La iniciativa fue tomada por el presidente de turno Leonel Fernández, quien en una ceremonia bajo una ligera llovizna y acompañado del Orfeón de Santiago dejo oficialmente inaugurada la icónica edificación.



Actualmente el Monumento en sus alrededores cuenta con una buena cantidad de negocios de distintas índoles, los cuales son concurridos por personas oriundas de Santiago como de otros pueblos.