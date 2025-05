ESCUCHA ESTA NOTICIA

Cotuí;- Este lunes, la defensora de los Derechos Humanos Rebeca Enríquez acudió al Palacio de Justicia de Cotuí en compañía del ciudadano Emanuel Geraldino Paulino, quien denuncia presuntas diversas vulneraciones a sus derechos fundamentales y la de sus hijos menores.

Geraldino Paulino expresó que atraviesa una situación compleja con la madre de sus hijos, quien, según sus declaraciones, ha incumplido con sus responsabilidades maternas y ha dejado a los niños bajo su cuidado exclusivo. Indicó además que ha tenido dificultades para ejercer su derecho de visitas, razón por la cual inició un proceso legal para regularizar dicho régimen.

“El día 7 procedimos a regularizar la visita de los hijos míos porque no me los dejaba ver. Durante la reunión con la licenciada, ella se levantó y se fue, expresó que no quería a los niños y me dejó con la palabra en la boca. Luego salió y agredió mi vehículo”, señaló el ciudadano, quien anunció que interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Geraldino explicó que esta situación se agrava a raíz del descubrimiento de que una de las niñas no es su hija biológica, tras realizarse una prueba de paternidad que confirmó que la menor es hija de otro hombre. A partir de este hecho, asegura haber sido objeto de falsas acusaciones legales y despojado de sus pertenencias por parte de la madre, con quien residía anteriormente en San Francisco de Macorís.

“Ella me dejó prácticamente en la calle. Después se mudó a Cotuí con otra persona y por más de tres años no supe del paradero de mis hijos. A pesar de las dificultades económicas, la madre me entregó a los niños, y he asumido la responsabilidad como padre. Sin embargo, la madre también debe cumplir con su deber, como lo establece la Constitución”, manifestó.

Enríquez, en su calidad como Derechos Humanos, acompaña al ciudadano en su proceso legal con el objetivo de velar por el respeto a sus derechos y el bienestar de los menores involucrados. El caso se encuentra en conocimiento de las autoridades judiciales de la provincia Sánchez Ramírez.