En las redes sociales, donde la exposición personal se convierte muchas veces en un manifiesto, el caso de Chiara Dell’Abate, conocida como Aydin Mod, ha llamado la atención de millones. Con apenas 23 años, esta joven italiana ha decidido convertir su cuerpo en una expresión radical de su identidad: una suerte de “gata humana zombi”, tal como ella misma la define. Con más de 300.000 seguidores en TikTok, Aydin documenta sus intervenciones quirúrgicas, reflexiona sobre su filosofía de vida, la que desafía de forma explícita los cánones tradicionales de belleza.

“Estoy en contra de la belleza natural y me considero una ’reina del horror corporal‘”, declaró Aydin Mod en una entrevista con What’s The Jam.

Desde los 11 años, cuando comenzó con piercings y expansores, su cuerpo se transformó en un terreno experimental para más de 30 modificaciones corporales, algunas de ellas consideradas extremas incluso dentro del mundo de la modificación corporal.

Intervenciones realizadas por Aydin Mod

Las modificaciones que, según sus declaraciones y registros en medios, se ha realizado Aydin Mod:

Bifurcación de la lengua (a los 15 años): partió su lengua en dos.

(a los 15 años): partió su lengua en dos. Escisión de piel en los párpados (blefaroplastia): para dar un aspecto más estilizado a los ojos.

(blefaroplastia): para dar un aspecto más estilizado a los ojos. Extirpación de los pezones .

. Eliminación del ombligo (umbilicoplastia).

(umbilicoplastia). Eliminación de la nariz , dejando solo las dos fosas nasales .

, dejando solo las . Implantes subdérmicos en las manos.

en las manos. Cuernos en la frente.

en la frente. Tatuajes con patrones que simulan pelaje felino, cubriendo gran parte de su cuerpo.

con patrones que simulan pelaje felino, cubriendo gran parte de su cuerpo. Tatuajes en los globos oculares .

. Orejas puntiagudas .

. Uñas con forma de garra .

. 72 piercings en el cuerpo.

en el cuerpo. Perforaciones faciales múltiples .

. Reducción del tamaño de la nariz (previo a su eliminación).

(previo a su eliminación). Eliminación de perforaciones anteriores para redefinir su estética.

para redefinir su estética. Cuatro bultos implantados en la cabeza.

“Es una cuestión de cuánto puede cambiar el cuerpo humano y qué se puede lograr realmente con cambios corporales”, aseguró Aydin según destacó El Heraldo.

En su cuenta de TikTok, donde publica videos que oscilan entre lo cotidiano y lo provocador, Aydin Mod ha generado un alto nivel de engagement, alcanzando cifras virales. Uno de sus videos, en el que muestra cómo mete su lengua bifurcada por los orificios ubicados sobre su boca, acumula más de 67 millones de visualizaciones.

Su frase insignia en redes es: “Moléstame para que me haga más famosa”.

La exposición también ha despertado múltiples reacciones: desde apoyo por su valentía hasta críticas por su apariencia. La joven ha reconocido que muchas personas la han calificado de “perturbadora”, pero afirma que eso no le afecta. Aydin sostuvo: “Aunque es algo extraño, también despierta la curiosidad de las personas”.

Motivaciones y filosofía de vida

La transformación no responde solamente a un deseo estético. Aydin ha declarado que su apariencia refleja una forma de ver el mundo. En entrevistas a Media Drum World y The Washington Post, explicó: “Siempre me han encantado los gatos y creo que me veré realmente atrevida y feroz con las modificaciones corporales adecuadas”.

El apego a la figura del gato va más allá de la admiración por el animal. La fantasía felina surgió después de que varias personas comenzaran a compararla con un gato, lo que desencadenó un proceso que ahora considera irreversible. Además, su visión de la corporalidad está ligada a una idea existencial: “Nada es permanente porque todos vamos a morir”, afirmó.

La amputación, en este contexto, no se concibe como mutilación sino como evolución: “Para mí, las modificaciones corporales son naturales y las amputaciones también son una necesidad”.

Frente a las críticas, Aydin mantiene una postura clara: “La única persona a la que tengo que complacer soy yo misma”, afirmó de manera rotunda en declaraciones recogidas por Televicentro.

También destacó que, en la vida diaria, su apariencia no le ha traído problemas y que suele relacionarse bien con personas de estilos de vida muy distintos. Su humor también le sirve como escudo ante los ataques digitales. En una publicación reciente en redes, tras modificar la forma de su nariz, escribió: “Decidí que parecer un gato callejero zombi me queda mejor porque me siento un poco muerta por dentro”.