La chica del meme 'Disaster Girl' vende la imagen viral por medio millón de dólares

La familia Roth, se mantiene como dueña de los derechos de autor de la fotografía, recibiendo el 10% de las futuras transacciones que se produzcan

En 2005 Zoë Roth, una niña estadounidense de entonces cuatro años, fue fotografiada por su padre sonriendo malévolamente en su calle, ubicada en una pequeña localidad de Carolina del Norte.

Frente a ella ardía un edificio, en el que se había declarado un incendio. La imagen ganó un concurso en 2007 y se convirtió en un meme enormemente popular bautizado como Disaster Girl (la niña del desastre), en el que la cara de la pequeña se combinaba con imágenes de diferentes catástrofes. Ahora, 16 años después, el suceso que hizo famosa a Roth le ha proporcionado una pequeña fortuna: la joven ha vendido su popular imagen en formato NFT por 500.000 dólares (415.000 euros al cambio).

Roth ha sacado partido de la última fiebre de la economía digital, los NFT, siglas de non fungible tokens (es decir, tokens no fungibles), que permiten asociar cualquier objeto virtual (una imagen, una foto, una animación, un video, una pieza musical o, en este caso, un meme) a un certificado de autenticidad. Este certificado, basado sobre tecnología Blockchain, es inviolable, no se puede duplicar, y hace que dichos archivos digitales puedan venderse como piezas únicas, igual que sucede con las obras de arte.

Como NFT se han vendido recientemente el primer tuit de la historia, que publicó en 2006 Jack Dorsey, fundador de Twitter (2,5 millones de dólares); un artículo del columnista de The New York Times Kevin Roose (478.000 euros); o, en la transacción de este tipo más sonada, una obra del artista Beeple que alcanzó un precio en Christie’s de 57 millones de euros. Y la moda no tiene pinta de agotarse: el estudio de videojuegos japonés SEGA, también ha anunciado que venderá como obras de arte imágenes y bandas sonoras de sus videojuegos clásicos.

La imagen de Roth se ha vendido como NFT por 180 unidades de la criptomoneda Ether, que equivalen al cambio actual a 415.000 euros, en una subasta que tuvo lugar el 17 de abril, como recoge el diario The New York Times. El comprador del meme es 3F Music, un estudio musical con sede en Dubai, que recientemente ha comprado otros NFT como el meme de la novia psicópata (Overly Attached Girlfriend), por 411.000 dólares, o la metacolumna del NYT sobre NFT, por 560.000 dólares.

A pesar de la venta, la familia Roth mantiene los derechos de autor de la obra y recibirá el 10% de lo obtenido en futuras transacciones. Este no es el primer caso de venta de memes. Chris Torres ―el creador de Nyan Cat― vendió en febrero un NFT del célebre felino de colores por cerca de 600.000 dólares.

Roth, que ahora tiene 21 años, cursa su último año en la Universidad de Carolina del Norte, donde estudia asignaturas sobre paz, guerra y defensa. Lleva discretamente ser la niña del desastre, aunque la mayoría de sus amigos y conocidos sí saben que fue la protagonista del meme. No tiene un trauma particular con su experiencia, de hecho se muestra “agradecida” por todo lo que le ha sucedido. Pero espera algún día hacer algo lo suficientemente significativo como para que, cuando alguien busque su nombre, “Disaster Girl aparezca en la segunda página de de resultados de Google”, asegura a The New York Times.