En los últimos meses cientos de felinos fallecieron por una causa los veterinarios no logran explicar

Una gran cantidad de gatos en el Reino Unido mueren a diario a causa de una misteriosa enfermedad que, según los investigadores, puede estar relacionada con marcas de comida para felinos muy vendidas en el país.

En las últimas semanas, los veterinarios británicos se han visto desbordados por casos de pancitopenia, una afección en la que el número de glóbulos rojos, blancos y plaquetas disminuye rápidamente, causando una enfermedad grave.

El Royal Veterinary College (RVC) informó esta semana de al menos 528 casos en gatos en los últimos meses, de los cuales el 63,5% han resultado mortales, de acuerdo al medio británico The Guardian. De todas maneras, el número real de muertes podría ser mucho mayor, porque muchos casos no se comunican a los veterinarios y sólo un pequeño porcentaje de ellos transmite los datos al RVC.

Algunos lotes de alimentos hipoalergénicos para gatos de Sainsbury’s, Applaws y AVA (una marca de Pets at Home) fueron retirados del mercado por su fabricante, Fold Hill Foods, a mediados de junio, lo que dio lugar a una investigación por parte del RVC y la Agencia de Normas Alimentarias (FSA), según The Guardian.

El RVC y la FSA aún no han confirmado la causa de las muertes. Ambas organizaciones dijeron que estudian todas las posibilidades, incluidas las que no están relacionadas con la comida.

Un dueño de un gato, cuya mascota murió el martes, advirtió que muy pocas personas están al tanto de la retirada de productos y que podrían estar alimentando a sus gatos con productos que podrían matarlos.

Steven Barrett, abogado mercantilista de la ciudad de High Wycombe, dijo que su gata de nueve años murió el martes tras cinco días enferma, de acuerdo a The Guardian.

Barrett señaló que su mascota había comido Applaws y que, poco antes de terminar una bolsa de 7,5 kg de su alimento seco de pollo, comenzó a vomitar.

El abogado aseguró que no sabía nada sobre la retirada del producto hasta que intentó comprar más comida por Internet y se dio cuenta que no estaba disponible, lo que le llevó a investigar el motivo.

Barrett añadió que la gata no podía salir al exterior, donde podría haber estado expuesta a otras toxinas.

Cuando llamó a su veterinario no pudo conseguir una cita para llevar a su gata porque la clínica estaba desbordada con casos similares. “La recepcionista escuchó el nombre de la comida para gatos y me dijo que consiguiera una cita de urgencia en otro veterinario. La llevé ayer y al final del día estaba muerta”, dijo, según The Guardian.

“Mi preocupación es que muchos dueños de gatos compran a granel comida seca y esta es una retirada masiva, por lo que podría haber toxinas en bolsas de comida seca que se abrirán y se darán a más gatos que morirán”, agregó.

Aunque las investigaciones del RVC y de la FSA continúan, una declaración en el sitio web del RVC menciona la posibilidad de que la enfermedad pueda ser causada por micotoxinas, que son compuestos tóxicos producidos naturalmente por varios hongos.

Las micotoxinas pueden crecer en los cultivos antes o después de la cosecha y aparecer en alimentos como cereales, frutos secos, especias, frutas secas, zumo de manzana y café, sobre todo en condiciones de calor y humedad.

Todas las marcas que se han retirado son alimentos secos fabricados por Fold Hill Foods, que forma parte de la empresa agrícola JW Grant.

“Como ha declarado la FSA, no hay pruebas definitivas que confirmen una relación en este momento entre los productos alimenticios para gatos y la pancitopenia felina”, señaló un portavoz de Fold Hill, de acuerdo a The Guardian.