Lo enamoró por Facebook y al conocerlo le robó el carro y el celular

La citas a través de aplicaciones o redes sociales como Facebook se ha convertido en una práctica cada vez más común, con mayor auge durante y posterior a la pandemia a causa de los confinamientos así

como las nuevas actividades laborales que se realizan desde casa.

Sin embargo, siempre hay que tener cuidado cuando el proceso de hablar con alguien en línea llega a manifestarse en una salida cara a cara. Pues, así como existen sus riegos, existen algunas sorpresas.

Fue así que en redes sociales como Facebook y TikTok se viralizó el video de una entrevista donde Michael Soule se convirtió en una supuesta víctima, afectado por una mujer que conoció por medio de la red social de Facebook con motivos sentimentales.

Dicha mujer le robó el corazón mientras platicaban en línea, ya organizados para su cita, el joven Michael relató que pasó un rato divertido y romántico.

Sin embargo, entrada la madrugada, la susodicha que además estaba acompañada por unas amigas y la hermana le dijo: «Vee al baño porque la fila está larga. Fui al baño, salí y se peló (se fue)…se llevó mi teléfono, mi carro y mis llaves», así fue como cayó en las acciones ilegales de la chica.

Los comentarios no se hicieron esperar e internautas escribieron: «jaja pero al final se portó bien», «sin llaves no se hubiera llegado el carro». «Estos son los sujetos que se emocionan con los avatares de internet», y otros tantos que solo expresaron risas ante la anécdota del Michael. Varios usuarios de la plataforma de TikTok resubieron el video y lo compartieron, hasta el momento cuenta con más de 30 mil me gusta.