"Mexicanos me robaron todo": joven dominicano narra su travesía a EEUU

En las últimas horas, el relato conmovedor de un joven dominicano migrante hacia EEUU desde México se ha hecho viral en redes sociales por la impactante odisea que relata.

El joven dominicano, oriundo de Jarabacoa, cuenta en el video las motivaciones que lo llevaron a tomar la difícil decisión de dejar su país natal y a su familia, a sus tres hijos, en busca de oportunidades.

El viaje lo llevó hasta México, donde se enfrentó a una situación desgarradora. Asegura que lo humillaron y le quitaron casi todas sus pertenencias. Incluso, precisa, lo despojaron hasta de su ropa.

En el video, el joven asegura que se encuentra bien a pesar de los obstáculos y las adversidades que ha enfrentado. Sus palabras transmiten un mensaje de esperanza y fortaleza, especialmente cuando se dirige a sus hijos, asegurándoles que ha llegado bien y que los ama profundamente.

A pesar de los riesgos y las dificultades, este joven lucha por una vida mejor para ellos y sus seres queridos, tal y como lo hacen muchos otros.

«A mí me atracaron. Me robaron, me llevaron todo, y me dejaron sin nada. Los mexicanos me robaron todo. Esta ropa (muestra su vestimenta) me la regalaron», manifestó.