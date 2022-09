Mujer envía mensaje a la ex de su pareja porque dice que no sirve

Una mujer le remite por las redes un mensaje a la ex de su pareja tras indicar que ella «le quitó al esposo».

La fémina, que no dio a conocer su identidad, aclaró que pese a estar con su expareja, continúa siendo su amiga.

«Yo quiero que tú entiendas que yo no te he quitado hombre; tienes que resignarte. Deja de decir que solo mala amiga, yo no soy mala amiga», acotó la mujer a la ex de su pareja.

En un video publicado por la mujer, donde además sale en defensa del hombre. Asegura que él es bueno, que la tiene viviendo bien; la respalda con los gastos de sus hijos así como también le suple sus necesidades.

«Ese hombre es un buen hombre, tú decías que no, que ese hombre no servía. Todas las faltas se las ponías», recordó. «Eso estaba solo, y claro me quedé con él. Vivo bien con él. No es como ella dice que es ‘malo’, malo no es».

«Él estaba solo: tenía que lavar, cocinar (…), tú crees que es fácil un hombre tener que lavar solo y hacer oficio solo», acotó.

Sustentó sus declaraciones en que la mujer, a quien refiere como su amiga no puede sentirse mal porque ella deje una cosa y otra se quede con él.

Aseguró que la fémina salió a murmurarla por ahí: «Ya déjame tranquila. Y quiero que tú entiendas que ese hombre no es una mala persona».