No se afeita desde hace un año y se siente hermosa con su barba

Una mujer ha elegido tener su «hermosa» barba después de afeitarse la cara todos los días durante 14 años.

Coral Sánchez, de 29 años, vio por primera vez que le crecía vello en la barbilla cuando tenía solo nueve años. Cuando tenía 12 años se afeitaba todas las mañanas para evitar la atención de los acosadores.

La creadora de contenido pasó años escondiendo su vello facial. Incluso manteniéndolo en secreto de un ex con el que salió durante cuatro años, antes de finalmente deshacerse de la navaja, informa Daily Star.

La barba de Coral, causada por una afección conocida como hirsutismo, volvía a crecer a primera hora de la tarde. Ella se «cubría» la cara con base y “no dejaba que nadie se acercara” para que no pudieran ver su creciente barba.

Pero después de luchar, a los 26 años, Coral no podía seguir afeitándose todos los días y comenzó a preguntarse por qué lo hacía en primer lugar.

Su ahora pareja durante casi cuatro años, Illias Clark, de 25 años, escritor y artista, la apoyó y le aseguró que era «hermosa» y que su cuerpo “hacía esto naturalmente”, indica Daily Star.

Coral finalmente dejó la maquina de afeitar en marzo de 2022 y ahora se ha dejado crecer la barba durante un año y dice que se siente «verdaderamente hermosa».

Coral, que vive en Seattle, Washington, EE. UU., dijo: “Creo que comencé a afeitarme porque era lo que debía hacer. Me daba cuenta de que otros niños hacían comentarios sobre mis pobladas patillas. Me afeitaba todas las mañanas cuando me despertaba y a las 2 de la tarde ya tenía una barba crecida».

La rutina para la barba…de ella

Coral primero se depilaba la cara con cera antes de pasar a afeitarse a los 12 años, lo que continuó haciendo todos los días hasta los 26.

Ella tiene síndrome de ovario poliquístico, una condición que afecta el funcionamiento de los ovarios y le causa hirsutismo, el crecimiento excesivo de vello oscuro o áspero con un patrón masculino.

Coral dijo: “A medida que envejecía, más difícil era volver a aplicar la cobertura total para ocultar el crecimiento del vello. La gente miraba pero no decía nada”, informa Daily Star.

Coral incluso mantuvo su condición en secreto de una pareja anterior a largo plazo.

Ella dice: “Él nunca me vio sin maquillaje. Me levantaba antes que él para afeitarme todos los días».

Coral vivió en su automóvil durante un período cuando tenía 26 años y no podía tener acceso a una ducha o baño para afeitarse todos los días, indica Daily Star.

Tiene novio… y la apoya

Coral conoció a su pareja Illais en julio de 2019 a través de una aplicación de citas y se sintió instantáneamente «cómoda» con él.

A diferencia de sus relaciones anteriores, se sintió cómoda al hablar con él sobre su crecimiento facial. “Me tomó un par de meses, pero fue muy difícil ocultar las cosas. Él dijo ‘no me molesta. Eres hermosa y tu cuerpo hace esto naturalmente’”.

Coral atribuye el apoyo de Illais a ayudarla a abrazar su belleza natural. «Me seguía diciendo ‘¿por qué no lo dejas crecer?’ Me preocupé y pensé: ‘ya no me vas a querer más’. Pero realmente me animó a dejar de afeitarme», dice Daily Star.

Coral finalmente dejó de afeitarse definitivamente en marzo de 2022 y se «sorprendió» de lo bien que le quedaba la barba. Ella dijo: “Fue impactante ver mi rostro y que todavía pudiera sentirme femenina. Se sentía como si encajara en mi cara. A mi pareja le gusta pasar los dedos por ella».