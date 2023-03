Una madre genera polémica por darle comida a su hijo en el piso

Una madre generó una gran polémica y despertó críticas en las redes sociales, debido a que compartió la particular forma de darle de comer a su bebé: subió un clip en el que se la ve arrojándole comida al piso a su hijo como si se tratara de un animal.

La mujer compartió el video a través de la cuenta de TikTok @desertbabysteps, donde la cuestionaron por la manera en la que trataba a su hijo. En el video, se ve a Raquel Tolman, de Estados Unidos, lanzando pequeños pedazos de comida a su bebé, que se encontraba acostado en el suelo.

Con el fin de enfrentar las críticas por lo expuesto, optó por revelar que ella alimentá al bebé de esa forma solo cuando se encuentra enferma.

«Le doy pequeños snacks, como si fuera un pollo», manifestó la madre en el clip viral, que supera las 10 millones de reproducciones.

Pese a sus argumentos, los usuarios lanzaron duras críticas, ya que muchos expresaron su indignación al ver al nene. “Literalmente está alimentando a su bebé desde el maldito suelo, ¿Cómo puede estar esto bien porque estás enferma? No seas madre si no puedes cuidarlo”, “Los suelos albergan bacterias peligrosas, por lo que realmente necesita una alfombra adecuada para hacer esto, no solo su alfombra sucia” y ¿Cómo eres de perezoso? O peor aún, no te importa lo que haces” son algunos de los mensajes.

Sin embargo, más allá de que la mayoría se mostraba en contra de Raquel, no todos los comentarios fueron de repudio, ya que algunos intentaron suavizar la situación y no fueron duros con esta madre.