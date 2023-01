Don Omar presenta su nuevo disco "Pain Is Love"

Don Omar presentó este viernes otro proyecto de colección en alianza con Sugar Cream Music. Se trata de Pain Is Love, su nueva producción discográfica que reúne a varios artistas en un álbum de concepto.

Los intérpretes Randy, Divino, Shadow Blow, De La Ghetto, Yomo, EL YMAN, Fortuna La Súper F, Angel López , LYAN, Franco “El Gorila”, Alberto Stylee y Tivi Gunz, forman parte del álbum “Pain is Love” que presenta letras románticas en una mezcla de ritmos como reggaetón, bachata, vallenato, trap y fusiones urbanas con pop.

Las letras de las canciones del disco presentan un viaje emocional que profundiza en las complejidades del amor, incluidas las emociones al estar enamorado y el desamor.

El primer sencillo del álbum se titula Entrégame tu amor, una romántica bachata interpretada por Randy y Don Omar.

Otros temas que forman parte de la producción son: Corazón de Fiesta (Divino); Anoche te vi (Shadow Blow y De La Ghetto); Se me olvidó (Yomo); No me llames (EL YMAN, Fortuna La Súper F); No puedo olvidarte (Ángel López); Baby Sorry (Lyan); Y si no (Franco “El Gorilla”); Diferente (Shadow Blow); Tu Foto (Alberto Stylee); Si te vas (Tivi Gunz) y Promesas (EL YMAN).

Don Omar continuará creando estos discos conceptuales que le permiten colaborar con colegas de la música y llevar diversidad al público.

El artista boricua ha tenido un polémico enero donde, entre varias controversias, tuvo que lidiar con las autoridades de Bolivia, tras ser acusado de presunto «fraude» en su reciente presentación en ese país, asunto que libró satisfactoriamente. La acusación incluía al dúo Zion & Lennox y a Lucca Piccolo, manejador del artista.