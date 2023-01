La comunicadora May Feliz acaba de narrar su verdad sobre los hechos ocurridos en una plaza comercial de la capital en que se vieron involucradas ella y Yailin «La más Viral».

De acuerdo a Feliz, ella se encontraba en un salón de belleza al momento de llegar Yailin con su hermana Kimberly y otras dos amigas.

Dijo que al instante de ella estar peinándose, una de las empleadas del local la toca para que mire hacia donde estaba Yailin.

«Cuando yo miro, le digo dime mi amor, luego Yailin me dice, que es lo que yo tanto hablo de ella, que tantas difamaciones, le digo, ¿cuáles difamaciones? Y ella me dice si yo quería que ella me partiera el celular en la cabeza».

Según la comunicadora, ella se puso de pie y Yailin le tiró el celular de ella en su cabeza.

«Luego me voló arriba, como yo estaba sentada y se que ella Yailin esta embarazada, lo que yo hice fue intenté agarrarle las dos manos. En eso entra su hermana Kimberly y también me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovibles, los golpesque me daban era con el puño majao y me aruñaban, yo amanecí hoy con dolor tan fuerte en el cuerpo a consecuencia de los golpes que recibí, y no obstante a esto ellos publican en las redes sociales expresiones de burlas y vanagloriándose de lo que me hicieron”.

May depositó la querella tanto en contra de Yailin, su hermana, su mejor amiga y una cuarta persona.