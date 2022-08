Las cataratas, el glaucoma y la diabetes son las principales patologías que afectan la visión

Las cataratas son reversibles; el glaucoma, el enemigo silente que se va robando la visión sin vuelta atrás, mientras que la diabetes se mantiene intermedia, en unos casos se puede recuperar la visión, y en otros puede ser parcial, lo cual depende del daño que está instalado y su severidad, explicó a elCaribe el oftalmólogo Juan Ubiera, al referirse a las principales causas de la disminución de la visión. “En una evaluación oftalmológica detectamos cualquiera de estas condiciones que causan ceguera: unas reversibles, otras irreversibles y las que pueden ser ambiguas e híbridas. ¿Qué le exhortamos a los pacientes?, que deben de someterse a una evaluación completa con un oftalmólogo, que es quien determina el tratamiento de la afección”, dijo el especialista.



Causa principal



Según Ubiera, el 80 % de las cirugías oculares corresponden a las cataratas, causa principal de la pérdida de la visión. “Se producen cuando se opacifica un lente intraocular que se llama cristalino (…). En ese bloqueo, el ojo va a tener menos iluminación interna”, explicó el doctor, quien tiene consulta en el Centro de Oftalmología y Medios Diagnósticos (Centromed).



Hoy, el manejo de las cataratas es eminentemente quirúrgico. Es una cirugía ambulatoria, que dura alrededor de 10 minutos y no causa dolor, porque esto se hace a través de ultrasonido y láser, especificó Ubiera. “Nosotros tenemos que sustituir el cristalino opaco, que ya se llama cataratas, por un lente intraocular que va a permitir el paso de la luz sin ninguna obstrucción para poder proyectarse en la parte interna del ojo y así recuperar perfectamente la visión”, expresó.



Con esta cirugía, Ubiera destacó, que también se puede corregir cualquier defecto refractivo. “Por ejemplo, en el caso de miopía y astigmatismo, al momento de operar las cataratas, el lente intraocular que se pone puede corregir todo eso, e inclusive la presbicia”, manifestó el doctor.





Glaucoma, segunda causa



Es una patología irreversible, por eso se le llama el “ladrón silente”, subrayó. El paciente con glaucoma, de acuerdo a Ubiera, puede tener una visión 20/20, es decir, que puede leer las letras pequeñas porque la patología no está afectando la calidad de visión, sino la amplitud del campo visual.



“Como ese paciente está leyendo las letras pequeñas y está viendo todo, entiende que está bien por lo que no va al médico. Con el tiempo se va cerrando ese círculo, hasta que desaparece por completo. Si detecto el glaucoma de manera tardía, ya la visión que se perdió no se recupera, por eso es importante hacer el llamado de concientización. Si existe herencia familiar, aunque no se tenga síntomas, se debe hacer una evaluación completa”, enfatizó.



¿Tratamiento farmacológico o quirúrgico?



“Las cataratas hay que operarlas y colocar lentes intraoculares; la diabetes, hay que operarla para eliminar el sangrado y en el glaucoma para controlar la presión y el sangrado. Al final estas tres condiciones que causan ceguera necesitan un tratamiento quirúrgico”, finalizó Ubiera.

Diabetes, tercera causa de disminución de la visión

La diabetes es una enfermedad metabólica, en donde el paciente tiene un trastorno en el manejo de los azúcares y de los carbohidratos, y como resultado de ese descontrol se dañan algunos órganos, siendo los ojos, riñones y nervios periféricos los más perjudicados, resaltó el galeno.



“Ya sea por falta de recursos económico, por desconocimiento o por descuido, hay pacientes que no llevan el tratamiento adecuado, o no toman la dosis correcta para su condición. Cuando esto pasa, el diabético puede tener complicaciones en el camino que no le permiten controlar los niveles de glicemia, y eso empieza a dejar un daño ocular acumulado”, aseguró el galeno.



Este descontrol daña los vasos sanguíneos, esas “mangueritas” que llevan la sangre al ojo. “Toda esa arquitectura de vasos empieza a filtrar en el tejido donde se procesa la luz, la retina; se comienza a derramar agua y hace un edema, que significa agua atrapada en un tejido. Este edema en la retina empieza a dar la falla en la visión”. “Cuando pasa esto, el paciente diabético por lo regular va por un cambio de lentes, por una queja de que ve borroso, o está viendo cada vez menos. “Le hacemos una evaluación oftalmológica, una medición de la agudeza visual para ver qué nitidez alcanza; medimos la presión intraocular, que elevada apunta al glaucoma y dilatamos la pupilas para ver toda la estructura del ojo”, sostuvo Ubiera.

¿Qué debe hacer el paciente diabético?

Debido a que la diabetes es una de las causas de disminución de la visión, el oftalmólogo Juan Ubiera destacó que es necesario hacer una campaña de concienciacion. “El paciente diabético debe controlar metabólicamente su azúcar y eso se hace a partir de tres puntos: dietas, ejercicios y de llevar su medicación. El paciente diabético nunca va a dejar de ser diabético, pero debe controlar su condición para evitar daños permanentes”, indicó el oftalmólogo.

Centromed, un centro oftalmológico instalado en la Zona Oriental

“Aquí somos un grupo de oftalmólogos que manejamos todas las patologías oculares y hacemos las cirugías pertinentes. Es un centro completo que ha venido a revolucionar la oftalmología en la Zona Oriental. No tenemos limitantes para los pacientes con problemas visuales o de marcha, porque contamos con rampas y cómodos espacios”, dijo el oftalmólogo Juan Ubiera.