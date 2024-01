¿Alguna vez tuviste ese breve momento de preocupación cuando buscas tu teléfono y no está? Es una sensación familiar para muchos y casi siempre se encuentra escondido en su lugar habitual o la persona no lo llevaba consigo.



ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, comparte los siguientes métodos para evitar estos desalentadores momentos:



*Rastreadores físicos: Los rastreadores físicos son pequeños objetos de forma circular o cuadrada que utilizan sencillas pilas para permanecer cargados durante mucho tiempo. Productos como Apple AirTag, Tile o Samsung SmartTag son lo bastante pequeños para caber en el bolsillo, en un compartimento secreto del coche o en el equipaje.



*Rastreadores de software: Otro conjunto de herramientas útiles para localizar dispositivos perdidos son las soluciones basadas en software. Estas pueden estar preinstaladas por el fabricante del dispositivo y vinculadas a su cuenta, o pueden ser aplicaciones de terceros, a menudo proporcionadas por empresas de seguridad. Entre las más populares están las que ya vienen instaladas en tu smartphone, como Samsung SmartThings Find o Apple’s Find My.



Entonces, ¿cuál es la mejor opción en caso de que se pierda el teléfono? En primer lugar, desde ESET aconsejan instalar un software de rastreo en tu teléfono en cuanto empieces a usarlo, así, si el teléfono se pierde, podrás localizarlo con un alto grado de precisión. También es una medida inteligente proteger el teléfono con un bloqueo de pantalla por reconocimiento facial, escaneado de huella dactilar o código de acceso.