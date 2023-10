La Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la OMS busca evitar 2.5 millones de muertes prematuras por cáncer de mama entre 2020 y 2040 en mujeres menores de 70 años.



Concienciar, visibilizar y sensibilizar, es la ecuación perfecta con la que se busca, cada octubre, alertar a la población sobre el cáncer de mama. Cada año los especialistas se enfocan en concienciar a la población sobre la detección precoz del cáncer de mama, debido a que incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad, y aumenta las posibilidades de sobrevivencia.



Reducción de la mortalidad



La Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la OMS tiene como objetivo reducir la mortalidad mundial por cáncer en un 2.5% por año, y evitar así 2.5 millones de muertes prematuras por cáncer de mama entre 2020 y 2040 en mujeres menores de 70 años.



José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), hace énfasis en esto: “La detección temprana es fundamental para aumentar las tasas de supervivencia y mejorar la calidad de vida de las pacientes”.



Embarazadas con diagnóstico



Mientras que la doctora dedicada a los tratamientos de las patologías mamarias en Cemdoe, Anjelina Taveras, destacó que este también afecta a 1 de cada 3000 mujeres embarazadas y que, dada la congestión natural de los senos de una mujer gestante, se dificulta la detección de masas aisladas y el diagnóstico temprano del cáncer de mama.



Detalló que las metas de tratamiento del cáncer de mama asociado al embarazo son las mismas que en la mujer no embarazada: control local del cáncer y evitar la diseminación a distancia, y que con un equipo multidisciplinario experimentado en tratamiento de embarazadas se puede lograr ambas metas, incluso suministrar quimioterapia luego de que el bebé haya concluido la formación de todos sus órganos, con un impacto mínimo sobre su salud, y dar opciones para que la mujer pueda proseguir con su embarazo sin perjudicar su salud por retrasar sus tratamientos de cáncer.



Datos sobre el cáncer de mama, según la OMS



• Las características que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama incluyen la obesidad, consumo de alcohol, antecedentes familiares de cáncer de mama, exposición a radiación, antecedentes reproductivos y hormonales y consumo de tabaco. Alrededor de la mitad de los casos se desarrollan en mujeres sin factores de riesgo identificados además de ser mujeres con 40 años de edad o más.

• Cuando el cáncer se limita al conducto o lóbulo donde comenzó, no causa síntomas, pero puede eventualmente progresar e invadir el tejido circundante y, finalmente, los ganglios linfáticos locales y otros órganos.

• La carga de enfermedad por cáncer de mama se puede reducir mediante la identificación y el tratamiento temprano de los cánceres, antes de que den síntomas. Se recomienda el tamizaje organizado con mamografía cada dos años para las mujeres de 50 a 69 años.

• El cáncer de mama se presenta con mayor frecuencia como una masa indolora en la mama. Es importante que las mujeres que encuentren una masa consulten a un profesional de salud lo antes posible, incluso si no causa dolor.

• Las masas en las mamas pueden desarrollarse por razones distintas al cáncer (hasta el 90 %). El cáncer de mama puede presentarse de muchas maneras, por lo que es importante un examen médico completo.

• El tratamiento del cáncer de mama puede ser eficaz, especialmente cuando se detecta a tiempo. Por lo general, implica cirugía con o sin radiación y medicamentos. La efectividad del tratamiento depende de someterse al curso completo del tratamiento.

¿Qué dicen las estadísticas?

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres en todo el mundo. De acuerdo con las estadísticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad representa el 16 % de todos los cánceres en pacientes femeninos. La carga de enfermedad que representa el cáncer de mama es desproporcionadamente mayor en los países en vías de desarrollo, donde la mayoría de las muertes esa patología ocurren prematuramente.