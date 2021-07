Cuáles son los vinos especiales para brindar junto a los amigos en su día

Regalar o no regalar no es la cuestión, ya que lo más importante es juntarse a celebrar la amistad, ese sentimiento que une a cada uno, en mayor o menor medida, con otras personas. Ideas y propuestas tan diversas como atractivas pensadas para todos aquellos que disfrutan de este tradicional festejo

La amistad, fuera de los lazos familiares, es la madre de todos los sentimientos, el principio de todo lo bueno. Amigos del colegio, de la vida, de la facultad, del trabajo, de algún deporte, amigos de vacaciones, de viajes, amigos del mundo, amigos de las redes, etc. Esa relación que une a las personas se celebra cada 20 de julio en todo el mundo.

Y la pandemia hace que hoy, la necesidad de celebrar sea más necesaria que nunca, más allá de los cuidados y el respeto de todos los protocolos. La idea es juntarse, de manera presencial o virtual, al menos para brindar con y por los amigos. Y justamente brindar es un acto común en muchas ocasiones y una de las tradiciones más antiguas del mundo.

Originalmente, al levantar sus copas de vino, los pueblos antiguos realizaban ofrendas simbólicas a sus dioses. Los relatos más antiguos sobre el brindis señalan a los griegos y a los fenicios como precursores.

Pero el brindis también sellaba el final de los conflictos, en los que el ganador tomaba el primer sorbo para demostrar que no envenenaría a su oponente. Y cuando se chocaba una taza con otra, los romanos pensaban que los venenos se depositarían en el fondo de las mismas.

Hay un sin fin de versiones que explican el origen del brindis, pero ya sea para impedir asesinatos, celebrar victorias, saludar a las deidades o festejar todo tipo de logros, un brindis siempre está lleno de buenas intenciones. Es por ello que es el símbolo de este tipo de festejos, y eso explica el protagonismo que adquieren las bebidas, sobre todo los vinos espumosos; la bebida universal presente en todo tipo de celebraciones.

La excusa es juntarse con los amigos a pasar un buen rato, y de paso reforzar ese vínculo. Claro que se puede armar algo en casa con pocos o bien elegir algunas de las tantas opciones que para esta fecha se multiplican a lo largo y a lo ancho del país.

Desde el 20 de julio y hasta el fin de semana inclusive, bares y restaurantes proponen diversas alternativas para atraer a grupos de amigos, menús promocionales con algún regalo, happy hours divertidos, atractivas ofertas y actividades lúdicas muy creativas. Como la de una importante bodega que promueve en más de treinta establecimientos el “drunch”.

Este concepto proviene de una tendencia gastronómica nacida en Nueva York, y combina elementos de la cena (dinner) y del almuerzo (lunch). Esto es ideal para juntarse desde más temprano con los amigos ya que las propuestas gastronómicas están pensadas para que los grupos brinden entre las 18:00 y las 21:00hs, durante la semana del 20 de julio y hasta el domingo 25 de julio inclusive, acompañados por distintas opciones de tapeos y burbujas, pero también de juegos.

Porque a aquellos consumidores que elijan el menú de drunch se les obsequiará una caja con una botella del extra brut más famoso y tres juegos de mesa, porque la premisa es amenizar y hacer más entretenida la juntada.

¿Una fecha para regalar?

Por más que se trate de un tema trivial para algunos, la realidad es que la mayoría prefiere hacer algo el día del amigo para que no pase desapercibido, al menos con un llamado o enviando un mensaje. Muchos otros quieren agasajar de alguna manera a sus amigos más cercanos, y se toman su tiempo para encontrar el regalo indicado. Aunque por lo general en esta fecha suele no haber reciprocidad, no importa, lo importante es demostrar el sentimiento de uno hacia el otro. Si al agasajado le gustan el vino y las bebidas, suele ser una muy buena opción por la diversidad de alternativas que ofrece y en todos los niveles de precio.

Para dar con el mejor vino o bebida para un amigo hay que tener en cuenta pocos, pero importantes aspectos. Si es un buen amigo, seguro se conoce lo que le gusta, y por lo tanto hay que sorprenderlo con alguna novedad.

Si es con vinos, elegir alguna variedad de su preferencia, pero una etiqueta de reciente llegada al mercado. Lo mismo si le gustan los tragos, ya que hoy cada vez hay más opciones, tanto importadas como nacionales, de muy buena calidad, sobre todo en gin y vermut. Si es un amigo curioso, sin dudas hay que optar por un vino o una bebida original, ya sea por etiqueta, origen, estilo, hacedor o presentación.

Cualquier producto llamativo y con algo que contar detrás será el indicado para satisfacer su curiosidad. Para los clásicos, lo mejor será algo clásico. El whisky o el cognac que siempre disfruta, o ese vino que suele compartir con tanto orgullo. Justamente porque las personas de esas características prefieren no innovar e ir a lo seguro para encontrar placer.

Lógicamente si se trata de un gran amigo, de esos que se tienen uno o dos como mucho, hay que dar con una gran botella, de lo que sea. Y la explicación de esa gran botella servirá para graficar, al menos simbólicamente, tamaña amistad. El detalle puede estar en la cosecha especial, si se trata de un vino, o en esa etiqueta del destilado que es muy difícil de conseguir. Pero lo mejor será dedicarla.

Sí, intervenir la etiqueta con alguna dedicatoria sentida, de manera tal que, cada vez que se sirva, recuerde a su gran amigo. Queda claro que cuando se habla de amigo, es lo mismo que decir amiga. Pero si es una amiga, obvio que hay que pensar en cualquier tipo de vino que le pueda gustar, y no creer que solo un blanco dulce o un rosado serán los más adecuados, ya que eso es un prejuicio. A esta altura, se sabe que el paladar y las preferencias en bebidas no tienen género.

Más allá de la importancia o el sentimiento, hay muchos tipos de amigos. Para aquellos que lo son por compromiso, y se los quiere agasajar por alguna razón, se puede aprovechar alguna de las tantas promos que hay en vinotecas.

¿Y si es alguien más que especial, un amigo/a con derecho a roce? Acá debería ser una botella que insinúe un mensaje sutil y que ambos comprendan. Puede ser un vino espumoso, un rosado de botella atractiva, esos que se parecen a frascos gigantes de perfume. También un tinto sofisticado, o el blanco ideal para acompañar su plato favorito.

Evidentemente es fácil quedar bien, pero para impactar con un regalo a un amigo hace falta pensar y dedicarle algo de tiempo. Aunque muchos prefieren vivir el momento y celebrar la amistad, porque consideran que no hace falta regalar nada.

Para organizar la mejor salida

Hoy, más allá de las restricciones, hay diversas opciones para juntadas con amigos, y para cada una de ellas hay bebidas y formatos que mejor se adaptan. Luego de varios meses de brindis virtuales desde la comodidad del hogar. Y mientras algunos se servías lo que querían o tenían más a mano, los más organizados se las arreglaban para descorchar y compartir el mismo vino, para sentir una mayor cercanía.

Claro que lo principal estará supeditado a los gustos de cada uno, pero si la idea es juntarse en un espacio neutral (que no sea la casa de nadie ni un establecimiento gastronómico) al aire libre, lo ideal será pensar en bebidas en lata. Cervezas y, ahora también, vinos son las opciones más buscadas, porque más allá de sus atributos, esos formatos se adaptan por practicidad a un consumo bien informal. Solo hay que prever el tema del frío para garantizar el mejor disfrute.

Si alguno pone la casa, esta vez se puede empezar más temprano. Está claro que a los que se junten en un asado, el vino les va a venir muy bien. Para ello hay que pensar en el evento de principio a fin, y no solo en la cantidad de botellas necesarias. Porque el quid no está en llevar, por ejemplo, una caja de vinos de seis botellas, sino un vino para cada momento del encuentro. Para el aperitivo, mientras se prepara el fuego y se disfruta de una tabla de fiambres, puede ser un espumoso bien fresco. Luego, para acompañar las achuras, un blanco joven, con cuerpo y acidez sostenida, o incluso un rosado. Para acompañar los principales cortes de carne, cada cual en su punto, hay que tener dos o tres tintos diferentes, y servirlos a medida que avanza el almuerzo o la cena. Teniendo en cuenta que primero van los más suaves y luego los más intensos o importantes. De esta manera, quizás el mejor vino quede para disfrutar a pleno en la sobremesa. Obviamente están los que van por el lado de la cerveza o el fernet desde que llegan y hasta que se van.

Una enseñanza interesante que está dejando esta pandemia es que se puede disfrutar lo mismo si las reuniones comienzan antes, más temprano. Entonces, si alguien convoca a las 18h es ideal comenzar con un trago, un aperitivo para algunos, uno largo y refrescante para otros. Por eso, el anfitrión debe pensar en todos ellos. Tener uno o dos vermuts, un bitter, un gin, una tónica, jugo de naranja y un par de limones. Con eso se puede cubrir un amplio espectro tragos y cócteles. Para después, se pueden elegir vinos de acuerdo a la comida a servir. Si es pizza, la mayoría irá por la cerveza, aunque los tintos y blancos mordientes y jóvenes de hoy son una gran opción. Sushi y espumosos, sin dudar, como tampoco empanadas con vino tinto. Algo que suele causar sensación es armar una tabla de quesos, con buen pan y una selección de vinos, blancos y tintos, para jugar con las distintas sensaciones que propone es gran maridaje internacional.

Y para organizar una salida a un bar o restaurante, lo mejor es averiguar previamente, pero no solo para la reserva sino para saber cuales serán las propuestas especiales pensadas para el Día del Amigo. Porque más allá de los menús, las actividades pueden ser las que terminen inclinando la balanza.

