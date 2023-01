Email it

Los 84 países participantes ya se están alistando para competir el sábado 14 de enero por la corona del Miss Universo en su 71 edición.

El evento se realizará en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Además, será transmitido por el streaming estadounidense Roku Channel, con difusión simultánea en español por la cadena Telemundo y TNT.

En septiembre de 2022 la fecha del Miss Universo fue cambiada para el primer trimestre de 2023. La razón fue para que el certamen no chocara con la Copa del Mundo Qatar 2022.

Esta es la cuarta ocasión en la historia del certamen que se aplazó para el siguiente año: los eventos de 2014, 2016 y 2020 también se hicieron el año posterior.

República Dominicana va por la segunda corona en el Miss Universo

La representante del Miss República Dominicana, Andreina Martínez, arribó este miércoles a Nueva Orleans, Estados Unidos para competir en el Miss Universo 2022 y obtener para el país la segunda corona. La primera la obtuvo Amelia Vega en el 2003.

Martínez posteó en su cuenta de Instagram: “Hoy me despido de República Dominicana con una ilusión enorme y maletas cargadas de sueños y anhelos. Gracias a todos los que pudieron asistir, a los que no pudieron pero me enviaron las mejores energías y a cada persona que ha aportado un granito de arena para que hoy parta hacia @missuniverse con un corazón lleno de gratitud”, dijo la beldad.

Continuó diciendo: “Arriba República Dominicana voy con los ojitos agüaditos pero con una felicidad enorme. A todos aquellos que madrugaron, a mi familia que viajo de lejos, a mami por la bendición los quiero con toda el alma y me llevo su energía conmigo”, dijo al despedirse en el Aeropuerto Internacional de las Américas de fanáticos y seres queridos.