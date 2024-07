Las redes de 5G-A comenzaron a allanar el camino para que los operadores actualicen sus redes y servicios

Shanghái, China.- En la feria tecnológica más grande e importante de Asia, Mobile World Congress 2024, celebrada en Shanghái, China, hubo un tema siempre presente en las mesas, y fue el de 5G, 5G Advance (10 veces más rápido que 5G), nube, data y la inteligencia artificial. Sin embargo, no hay dudas de que la implementación de esto en todo el mundo es irregular, así lo explicaron en una mesa redonda con medios de comunicación de Latinoamérica presentes, Shaun Collins, presidente y fundador de CCS Insigh y Brian Chamberlain, asesor ejecutivo de Huawei.



“Parte de eso se debe a que nada de esto es barato. Así que creo que implementar parte de la tecnología seguirá siendo un desafío a gran escala y velocidad en algunas partes del mundo”, destacó Collins. Puso como referencia a grandes regiones de África, América Latina y algunas partes de Europa central, incluso, de Europa occidental, que en gran medida se considera una región relativamente rica, donde no se está implementando nada de esto a la velocidad que se ve en otras regiones, lo que resulta un poco preocupante, según el ejecutivo.



El Gigante Asiático ha construido las redes más grandes y avanzadas



China ha construido las redes 5G más grandes y avanzadas del mundo y, en mayo de este año, el número de usuarios de 5G en China superó los 890 millones, lo que representa más del 52 % del total mundial. Impulsadas por este increíble progreso, las tecnologías de la información y las comunicaciones como 5G se están convirtiendo rápidamente en una parte integral de todos los sectores y dominios en China.



Eldesarrollo de la tecnología 5G está en pleno auge, lo que genera servicios de datos cada vez más diversificados que exigen experiencias diferenciadas. En tales circunstancias, la monetización de la experiencia se ha convertido en una tendencia inevitable y surge el servicio de garantía de experiencia diferenciada 5G-A. Este servicio puede evaluar con precisión las experiencias de los usuarios y ofrecer garantía de experiencia diferenciada a pedido.



En 2024 se producirá el lanzamiento comercial de 5.5G, mientras que F5.5G, marcada por redes ópticas de gigabit, ya está en marcha. La sinergia entre redes, nube e inteligencia está diversificando la experiencia del usuario y hace que las aplicaciones inteligentes sean omnipresentes. Junto con operadores globales, profesionales de la industria y líderes de opinión, profundizamos en temas como la amplificación del éxito de 5G en la era 5.5G, el aprovechamiento del potencial para aumentar los ingresos de los operadores y la aceleración hacia un mundo inteligente.



George Gao, presidente de la línea de productos Huawei Cloud Core Network, mencionó que la llegada de la era 5G-A allana el camino para que los operadores de todo el mundo actualicen sus redes y servicios. Señaló que la inteligencia de la red central 5G-A está revolucionando los modelos de negocios.



De cara a 2030, la industria en su conjunto deberá intensificar sus esfuerzos para reforzar las tecnologías 5G-A y apoyar el desarrollo saludable de la tecnología 5G. Huawei espera trabajar codo a codo con la industria para construir ecosistemas 5G-A saludables, mejorar los estándares y compartir los beneficios del desarrollo.



Inteligencia artificial



La inteligencia artificial (IA) está llegando rápidamente a los ordenadores, los teléfonos móviles, los wearables y los sistemas montados en vehículos, lo que da lugar a objetos conectados masivos, contenido enriquecido y modelos variados de tráfico de usuarios. “Llevo mucho tiempo en esto y de todas las tecnologías que he visto llegar al mundo conectado y digital, no creo que hayamos visto nunca algo como la IA. Esto se implementará y se desarrollará más rápido y seguirá teniendo en nuestras vidas un impacto mayor que cualquier otra cosa que hayamos hecho antes con esta tecnología. El 5G será fundamental en ese impulso. El 5G es fantástico por sí solo, pero es aun mejor con la IA y superior con la nube”, explicó Chamberlain.

MWC 2024

La feria tecnológica Mobile World Congress 2024 se celebró del 26 al 28 de junio en Shanghái, China. En el evento se debatió cómo impulsar el desarrollo de alta calidad de las redes 5G-A.

Exhibición

Durante el desarrollo del evento en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC), Huawei exhibió sus últimos productos y soluciones.