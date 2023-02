En muchas parejas, las redes sociales han sido grandes potenciadoras de inseguridad, celos y conflictos

Entre infidelidades, falta de tiempo, privacidad y exhibicionismo, muchas parejas viven su amor en tiempo de Instagram, Facebook y WhatsApp. Las redes sociales han sido grandes potenciadoras de inseguridad, desconfianza y ansiedad en muchas parejas, donde la gran mayoría termina en consulta, de acuerdo a la psicóloga Ana Simó.



Las razones son muchas según Simó. Desde un “se avergüenza de mí, por eso no me sube en las redes”; “no me dedica tiempo por estar navegando”, hasta la inseguridad de vigilar los pasos de la pareja en las redes: quién lo sigue, le comenta o le da ‘like’ y viceversa.



En la vida virtual, el mensaje de los enamorados es que viven una vida perfecta. Proyectan viajes, un desborde de afectos y una convivencia sin problemas, o al menos es lo que muchos perciben, lo que ha llevado a personas a idealizar el amor de esta forma y a querer vivir su amor tan bonito como regularmente se exhibe en estas plataformas.



Para la especialista, realmente las parejas no la están pasando bien con el tema de las redes sociales. Pone como ejemplo la infidelidad cibernética. “Se disparó y las personas entienden que como no hay contacto físico no se le debe reprochar y minimizan el impacto que pueda tener en el compromiso del vínculo. Y ya está demostrado que eso también es infidelidad”, expresó Simó.



Además de los engaños amorosos, también está el deseo de privacidad o el querer mostrar al mundo la persona que amamos. Sin embargo, cuando hay uno en desacuerdo, los problemas no se hacen esperar.



¿Hasta dónde es recomendable exhibir la relación de parejas en las redes sociales?



Nunca lo recomiendo si las redes están abiertas. Entiendo que las relaciones deben quedarse en la intimidad y si yo tengo urgencia de enseñar lo que vivo con mi pareja entonces es algo que podría traer sus consecuencias a largo y mediano plazo, pues las parejas tienen crisis, momentos de distanciamiento y las personas en las redes se creen con el derecho de cuestionar y reprochar los cambios y esto crear estrés en la relación.



Hay personas privadas y otras que esconden su relación, ¿cómo identificarlas?



Hay personas a las que no les gusta ventilar su vida privada. Ahora bien, si esa persona sube todo su día a día menos su relación, entonces, podría prestarse a malentendidos que quitarían la confianza en la relación.



¿Cómo puede afectar una relación el que uno de los miembros quiera mantener la discreción de la relación en las redes sociales mientras que la otra parte no lo entiende?



Conflictos que generan muchísimas situaciones, pues hoy en día, las parejas piden como muestra de amor que se suba fotos juntos a las redes y realmente esto se hace más para llenar requisitos sociales. Pero, si la pareja pone desde el inicio las cosas claras y se dicen las cosas con honestidad no tendría porqué traer inconvenientes.



¿Cuál es su postura ante las parejas que exigen ser publicadas en las redes sociales para validar y hacer pública la relación?



Es una muestra de total inseguridad pues le quieres enseñar al mundo (donde más de la mitad no los conoces) que tienes una relación y, con esto, estás demostrando que para tí es necesaria la validación de otros más que tú misma relación. La relación ante todo debe ser una prioridad.



¿Hay parejas en consulta por el tema de las redes sociales?



Sííííí, muchísimo. Vienen más cuando uno de los dos se practica una bariátrica o cirugía estética y la demanda en la consulta es “ antes no era exhibicionista, ahora parecería que se vende en las redes sociales”; “parece que se avergüenza de lo nuestro, porque no me sube” y “él o ella se vende como soltero en las redes”.



¿Cómo pueden las parejas lidiar con esta situación?



Las parejas deben hablar las cosas para poder negociar entre ellos el cómo será el uso de las redes y respetar los acuerdos. Las parejas deben hasta poner se horarios de cuándo soltar el celular para verse la cara, aunque no tengan nada que hablar, pues por culpa de “querer estar informado” descuidamos la conexión emocional con el otro y por eso sentimos mayor placer en chatear con otras personas.