Cuando se implica a los abuelos en la crianza, la familia se ve favorecida a nivel psicológico, biológico y social

El primer nieto provoca en los abuelos un cúmulo de sensaciones, entre ellas, alegría , ilusión y emoción, porque se enfrentan a un nuevo rol en sus vidas. Muchos describen ese momento como “el mejor regalo que los hijos pueden darles”. Hay quienes aseguran que han tenido que aprender a ser abuelos, y asumir muy bien su papel. Tal es el caso de Miguel Martínez, un abuelo de 75 años, a quienes sus nietos, asegura, les inyectan vitamina y les dan un mejor sentido a su vida. Y es que esa nueva generación es capaz de hacerles ver la vida de una manera diferente y más alegre. “Los nietos llegan a darle alegría a este hogar, y eso me hace feliz”, expresó Miguel.



Y es que, asegura que ellos lo motivan a hacer cosas que si no estuvieran ni por casualidad haría por su edad. Puso como ejemplo, el jugar, el complacerlos con algo y hasta darles un pequeño paseo.



Según la psicóloga clínica Leyshy Cabrera, con el paso de los años la presencia de los abuelos en la vida de los niños se vuelve cada vez más frecuente. “En las últimas décadas se han venido realizando estudios que permiten valorar los beneficios que conlleva la participación activa de los abuelos en la crianza, esto se debe a que aportan mayor riqueza en el mundo emocional de sus nietos, suelen proporcionar estabilidad, ambientes tranquilos, espiritualidad y valores”, expresó la también especialista en clínica infanto juvenil e inclusión educativa.



Si bien su función no es ser responsables directos de su bienestar y formación, involucrarlos en la dinámica familiar añade un plus vital para su desarrollo.



¿Qué tan importante es involucrar a los abuelos en la crianza de los nietos?

Cuando se tiene la apertura de implicar a los abuelos, todos se ven favorecidos a nivel psicológico, biológico y social; la forma en cómo se comportan, identifican lo que sienten, lo que piensan, los neurotransmisores que se activan en la interacción, que permiten la activación de nuestro cerebro y el desarrollo de habilidades sociales y adaptativas. Los resultados de todos estos componentes aportan disminución del estrés, ansiedad, fortalecen la autoestima, protegen a los abuelitos del deterioro cognitivo, aportan un sistema de apoyo efectivo a los padres, entre muchos otros.



¿Qué razones pueden justificar que los abuelos asuman la crianza de sus nietos?

Las razones son múltiples, pero las más frecuentes suelen ser: que los padres requieran de su apoyo por razones laborales o migratorias y abandono o negligencia paterna. Cual sea la razón por la que los abuelos asumen por completo la responsabilidad de criar a los nietos, es fundamental que puedan contar con recursos, físicos, emocionales e intelectuales para aportar herramientas óptimas para su desarrollo. A su vez, es necesario que puedan establecer con claridad qué lugar ocupan en la vida de sus nietos. No es posible que un abuelo o abuela, así sea la figura principal, pretenda mostrarse como el padre o la madre, es recomendable enseñar a los nietos desde pequeños que ellos son sus abuelos, y sea cual sea la circunstancia, tienen un papá y una mamá, y ellos mismos a medida que vayan creciendo formarán su concepto de cada uno.



Con esto no quiero decir que está mal que por cariño le llamen “mamá, papá, papito…”, lo que no es adecuado es que los niños (mayores de 6 años) no sean capaces de identificar quienes son sus padres, la mejor forma de identificarlo es cuando le piden hacer un árbol genealógico y no saben en quién ocupa cada lugar.



¿Qué tan retador puede ser la crianza de los nietos para los abuelos?

Es sumamente ardua esta función. Los abuelos por lo general se encuentran en una etapa en la que sus prioridades están siendo replanteadas; su condición de salud o su nivel de energía no es el mismo que cuando quizá eran más jóvenes; su vitalidad sufre cambios que naturalmente van acompañados de deterioro cognitivo, pérdida de masa muscular, entre otros. Asimismo, su sistema de creencias necesariamente no coincide con la forma en que se cría en la actualidad o cómo se mueve el mundo actual, por lo que dependerá de la flexibilidad y habilidades adaptativas que posee.



¿Qué actividades recomienda para que los abuelos hagan con sus nietos?

Los beneficios son bidireccionales, entonces, no sólo el niño está siendo nutrido y estimulado, sino también el adulto (abuelo), ambos están en etapas en las que resulta muy beneficiosa la estimulación cognitiva a través de ejercicios de razonamiento memoria, lenguaje, concentración, atención, entre otros. Entre las actividades, se recomiendan cuentos clásicos, literatura infanto juvenil, juegos de mesa, paseos, rompecabezas, manualidades, cocina, mecánica, oficios en general.

Encontrar en los abuelos un apoyo para la crianza

• Mantener una relación sana entre los padres y los abuelos.

• Considerar las limitaciones físicas y psicológicas de los abuelos a la hora de encargarles el cuidado de los nietos.

• Los padres no deben sobrecargar a los abuelos con tareas y responsabilidades que le corresponden.

• Solicitar a los abuelos ayuda en el

refuerzo normas, reglas, al reflexionar en el beneficio que se obtendrá con ello en los niños.

• Agradecer la colaboración de los abuelos en la educación y crianza de los niños

• Hacer partícipes a los abuelos de las actividades de ocio y esparcimiento de la familia.