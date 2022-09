Marco Antonio Solís regresa a República Dominicana con el tour “Qué ganas de verte”, viernes y sábado

Su majestad El Buki reina este viernes 30 de septiembre y sábado 1 de octubre, en un palacio que ha tendido las alfombras para su dignidad.



Se trata del Palacio de los Deportes de Santo Domingo, donde se abrió una fecha que se vendió en su totalidad y hubo que abrir otra fecha más.



Bajo la media naranja se escucharán durante estos dos días, los temas más emblemáticos del legendario cantante que produce su gira a través de la agencia Live Nation, y que es producida localmente por César Suárez Jr.



Después de Santo Domingo tiene conciertos programados en San José, Costa Rica el 8 de octubre;

Nacido el 27 de diciembre de 1959, Marco Antonio Solís, es uno de los grandes íconos de la música romántica de los últimos 50 años en Latinoamérica. De hecho este año cumple 51 años de haberse iniciado en la música.



Comenzó en la música a los 10 años de edad junto a un primo, con El Dueto Solís, debutando en el programa Siempre en domingo, ocasión en la que graban su primer sencillo. Dos años después, en 1972, graban un disco bajo el nombre Los Bukis (así le llaman en Sonora a los niños), agrupación que arrancó en firme en 1975.



La carrera musical con Los Bukis duró hasta mediados de los 90, cuando comenzó a cantar en solitario. De hecho recordando aquellas glorias, Los Bukis han tenido sonados y bien remunerados conciertos de reencuentros con quien fuera su cantante líder.



Desde 1996, Marco Antonio Solís ha entregado los álbumes A pleno vuelo (1996), Marco (1997), Troso de mi alma (1997), En vivo (2000), En vivo 2 (2001), Mas de mi alma (2001), Razón de sobra (2004), Tu amor o tu desprecio (2005), Trozos de mi alma, vol. 2 (2006), Una noche en Madrid (2008), No molestar (2008), No molestar edición deluxe (2009), En total plenitud (2010), Una noche de luna en vivo desde Buenos Aires Argentina (2012), Gracias por estar aquí (2013), Gracias Por Estar Aquí.



Deluxe Edition (2014), Por amor a Morelia (2015) y Más de mis recuerdos (2019).



Productor y autor de la mayoría de sus canciones, El Buki ha vendido más de 35 millones de discos. ganador de Grammy Latino y de Grammy Award, este año 2022 Marco Antonio Solís es la Persona del Año de la Academia Latina de Grabaciones.



Una idea de la clase de artista que es lo dio Argentina en 2017 al premiarle con cinco Discos de Oro, tres de Platino y dos de Doble Platino por la venta allí de 320 mil discos, de seis álbumes y 120 mil DVD de dos producciones.



El Buki evidentemente sabe hacer inversiones. Hace poco abrió un lugar que fue bautizado como “Hotel Mansión Solís” en su natal, Morelia, Michoacán. Allí “su legado musical está presente en cada rincón, ya sea impreso en los detalles arquitectónicos que visten el lugar… que hacen alusión a los éxitos del afamado músico y compositor”, dice una página sobre el mismo.



Mientras tanto, si bien el viernes está sold out, aun quedan boletas para el sábado, para el reencuentro con el autor e intérprete de éxitos como Y ahora te vas, Si no te hubieras ido, A dónde vamos a parar, o Dónde estará mi primavera, por solo mencionar algunas.

Datos de los conciertos de El Buki

Concierto: Qué ganas de verte tour

Artista: Marco Antonio Solís

Lugar: Palacio de los Deportes

Días: viernes 30 de septiembre,

sábado 1 de octubre

Hora: 8:00 pm

Boletas, precios en Uepa Tickets

• Front Stage RD$26,475

• Special Guest RD$16,945

• VIP RD$8,475

• Platea Gold RD$4,765

• Gradas Premium RD$2,965