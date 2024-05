Oncólogos, dermatólogos y radioterapeutas expusieron sobre los avances en el tratamiento del cáncer de piel

La radioterapia es una herramienta efectiva en enfermedad no quirúrgica o como adyuvancia en factores de riesgo en recurrencia y con alto rol en enfermedad metastásica, sobre todo en melanoma. La radioterapia logra otorgar un control local de un 90 % a 5 años, destacó la oncóloga Jazmín García en el panel “Estándares en el Manejo del Cáncer de Piel: Estado del Arte”, organizado por el Centro Oncológico de Radioterapia Radonic.



“La radioterapia definitiva la usamos en inoperables, en resecables, en pacientes que rechazan cirugía o que no están fit para una cirugía, y en localizaciones altamente estéticas como el labio, los párpados o el pabellón auricular, así también en aquellos que declinan la cirugía o que no están óptimos, hay una fuerte recomendación de radioterapia, para los demás es condicional pero está indicada”, agregó.



La doctora García enfatizó: “La radioterapia, además de ser un tratamiento ambulatorio, ofrece flexibilidad en la duración del tratamiento, inclusive opciones de radioterapia hipofraccionada. Esto minimiza los problemas asociados con traslados y tratamientos prolongados”. En cuanto a sus ventajas, subrayó: “No deja cicatrices, no hay complicaciones asociadas con los injertos, mientras mantiene su eficacia en diferentes escenarios, ya sea como tratamiento curativo exclusivo, adyuvante a la cirugía o en el manejo de metástasis”.



Oncólogos y dermatólogos



La sesión en la que estuvieron presentes médicos dermatólogos, oncólogos, radioterapeutas y de otras especialidades afines, contó con la participación de expertas profesionales del campo médico: la doctora Anny Peña, cirujana dermatológica; la doctora Ángela Grano de Oro, oncóloga clínica, y la galena Jazmín García, oncóloga radioterapéutica.