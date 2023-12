Según su autora, Celia Soonets, la vida del emprendedor implica asumir riesgos y enfrentar cambios

El miedo a emprender es un aspecto significativo que puede afectar a muchas personas interesadas en iniciar su propio negocio. Este miedo puede manifestarse de diversas maneras y tener múltiples causas.

Fue pensando en esa realidad que enfrentan los futuros empresarios que la escritora Celia Soonets desarrolló su libro “La rueda de los 8 miedos del emprendedor”, un concepto interesante que surge de la combinación de su experiencia y su formación como investigadora social.



La idea se originó a partir de un artículo que Celia escribió para su blog “Eslabones de Negocio”. Al notar la disparidad de criterios sobre los miedos del emprendedor durante su investigación, decidió organizar y clasificar los miedos, hatsa identificar finalmente 8 de ellos. Estos fueron agrupados en dos dimensiones: miedo a cambios externos y miedo a cambios internos, visualizados en una “Rueda de los 8 miedos”.



“Cuando comencé a escribir aquel artículo, como es mi costumbre, hice una investigación de la información disponible. Y en esa búsqueda de información me di cuenta de que había mucha disparidad de criterios. Había quienes proponían solo tres miedos básicos, hasta los que proponían más de 20”, expresó.



Dado su trasfondo como investigadora social, Celia llevó a cabo un estudio entre emprendedores de habla hispana para validar su modelo conceptual. Este estudio, realizado entre marzo y mayo, involucró a 208 emprendedores de 16 países y permitió confirmar, ajustar y mejorar La rueda de los 8 miedos. Aunque el estudio fue exploratorio, proporcionó una base para investigaciones futuras.



Celia ha sido emprendedora durante 28 años en áreas como investigación de mercados y diseño de joyas. Ha enfrentado la mayoría de los miedos que aborda en su modelo conceptual a lo largo de su carrera, desde el miedo al desconocimiento del mercado hasta el miedo y el fracaso. Su experiencia personal en múltiples emprendimientos le ha proporcionado perspectivas valiosas sobre cómo superarlos.



“La vida del emprendedor implica asumir muchos riesgos y enfrentar muchos cambios, y cada uno trae la posibilidad de vernos afectados. Las propias estrategias que me resultaron exitosas para superarlos forman parte del conjunto de recomendaciones que doy con mi libro a otros emprendedores”, manifestó.



Celia destacó la importancia de reconocer y enfrentar los miedos. Sugirió identificarlos claramente, trazar un plan para superarlos y evitar que influyan en las decisiones. Las estrategias generales incluyen una planificación adecuada, estudio constante, fortalecimiento de la autoestima y confianza, avanzar paso a paso y buscar ayuda cuando sea necesario.



“El primer consejo que pudiera compartirles es que pierdan el temor a reconocer sus miedos. Cultural y socialmente nos han enseñado que tener este sentimiento es de cobardes y que es malo. Entonces, no dejamos de sentirlo, pero aprendemos a disimularlo, esconderlo, ignorarlo. El problema es que cuando lo ignoramos, escondemos o disimulamos, porque no lo aceptamos ni reconocemos, nos volvemos incapaces de enfrentarlo y superarlo”, dijo la escritora.



Dado que el libro es relativamente nuevo, no hay muchos ejemplos de emprendedores que hayan aplicado las enseñanzas directamente. Sin embargo, Celia ha recibido retroalimentación positiva de lectores que han comenzado a trabajar en sus planes de acción basados en los ejercicios del libro.



Leer más allá del contenido del libro

Celia recomendó a los lectores que no solo lean el contenido del libro, sino que también realicen los ejercicios de autorreflexión guiada. Consideró el libro como una guía práctica y alienta a los emprendedores a implementar cambios en sus vidas empresariales a través de la autoexploración y la acción planificada. “El libro es una guía práctica. Si solamente lees los capítulos de contenido, pero no te atreves a dedicar un par de días a realizar los ejercicios, le estarás sacando solamente la mitad del provecho a la información que el libro contiene. Usa el libro como un aliado”, expresó la autora.