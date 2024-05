En esta época es común ver un look idéntico entre las madres y sus hijos

Entre las madres más jóvenes, el vestirse igual con sus hijos es una corriente en la moda que se viene dando desde hace muchos años. Tampoco es nuevo que muchos diseñadores y reconocidas firmas de moda están adaptando sus colecciones, estampados y tipologías de prendas de acuerdo a esta tendencia. Por ejemplo, Calvin Klein, Agatha Ruiz de la Prada, Gucci, Fendi, Marc Jacobs y Stella McCartney, son algunos de los que han incluido colecciones pensadas para los más pequeños, con todas las características de las que usan los adultos.



Pero, para lograr combinarse no tienen que esperar una colección, pueden encontrar piezas básicas en tiendas por internet, modistos o en tu armario para combinar y crear looks muy llamativos con sus hijos.



¿Qué piezas puedo elegir?



Vestidos largos con estampados florales de toques bohemios, kimonos, clásicas camisetas de estilo marinero, sandalias de flecos… todo en versión mini, ideales para que tu niña y tú se conviertan en el centro de todas las miradas.



¿Y los varones?…



Los varones también pueden ir en la misma línea de mamá, no sólo de papá. Para que puedas crear un look enfócate en los colores, camisas y pantalones.



Los jeans, es lo más rápido y sencillo si quieres vestir a tu hijo igual que tú. Lo mismo ocurre con las camisetas básicas, y con los polos. En cuanto a camisas, si se eligen cortes clásicos y colores básicos o muy de moda, será fácil hacerse con el conjunto deseado para toda la familia.



Si se busca o decide un color base, lo único que deberás hacer es incorporar al look prendas del mismo color, lo más parecidas posible en la forma. Esto es fácil con las prendas básicas, pero se puede conseguir con prendas más vanguardistas y de última moda, si se quiere elegir un solo color, resultará muy fácil conseguirlo en infinidad de prendas de todos los tamaños y formas.

Involucra a tus hijos en la selección de la ropa. Elige las piezas adecuadas para los más pequeños. Las prendas básicas son buena opción.

Estampados

Con el estampado puede cpmplicarse un poco más, aunque la moda ayuda bastante a personalizar la ropa, de manera que todos los miembros de la familia se distingan de cualquier otra, sean originales, discretos y económicos. Esto ayudará mucho a conseguir el look familiar perfecto.