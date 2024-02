En el estudio Forecast Marketing 2024 de LLYC, se recopilan los desafíos y novedades en este sector

Al comenzar cada año, los ejecutivos de Marketing se preguntan: ¿Qué cambios sufrirá su trabajo y su productividad? ¿Cuáles serán sus prioridades? ¿Qué cosas les preocuparán? ¿Cómo deberán relacionarse con su entorno? Para dar respuesta a estos interrogantes, LLYC presenta el informe ‘Forecast Marketing 2024: Conectar en la era del cambio constante’, que recopila desde las novedades y las posibles transformaciones en la manera de hacer el trabajo hasta el impacto que todas estas evoluciones tienen en el mercado y en los consumidores.



“Sabemos que vivimos en un desafío constante que nos obliga a replantear año a año nuestras estrategias para poder satisfacer todas las necesidades del cliente, que siempre va un paso por delante”, asegura Adolfo Corujo, CEO de Marketing en LLYC.



Si bien la inteligencia artificial fue y seguirá siendo la protagonista que marca las principales transformaciones y los cambios de era, existen muchos otros factores que, en estos nuevos tiempos, influyen en el rumbo de la humanidad. El informe parte de tres macrotendencias que se presentan como ejes tractores, que atraviesan a otras que contienen grandes similitudes entre sí:



1.- IA everywhere. A menudo, los consumidores ven la tecnología de vanguardia como una espada de doble filo. La inteligencia artificial no es diferente. El 60 % de los consumidores están entusiasmados con el desarrollo de la inteligencia artificial, mientras que el 71 % piensa que se está moviendo a una velocidad alarmante. En consecuencia, debemos ser capaces de saber cómo actuar en la tensión entre los temores y las oportunidades de la IA.



2.- Consumidores: ellos están a cargo. Este nuevo consumidor, se replantea sus propios valores, sus formas de consumir y de elegir, y explora nuevas opciones y formatos que satisfagan su nuevo estilo de vida. Las marcas deben acompañar esa transformación para ser aliadas en su día a día.



3.-First party: el cliente es el anfitrión. En todo lo referente a activaciones digitales de audiencias y de usuarios, parece que las cookies dejan por fin de ser una referencia y un estándar de mercado para dar paso a otro tipo de soluciones mucho más afines a los entornos limitados que plantean los navegadores y las aplicaciones para trabajar en la activación del first party data.