En esta urbe, una de las más caras del mundo, se alojan escenarios icónicos del cine, como el Paseo de la Fama

Los Ángeles, California.- Hay lugares en el mundo que parecen salidos de una película. Y Los Ángeles, California, es uno de ellos. Fama, glamour y estrellas de cine son de los elementos que más resaltan en esta ciudad y que vale la pena vivir aunque sea una vez en la vida. Es cierto que L.A. figura entre las ciudades más caras del mundo, y se nota en los precios de la comida y los servicios, entre otros, sin embargo, además del presupuesto, descubrirla también depende del deseo de vivir una experiencia auténtica. Como me dijo alguien mientras preparaba un corto itinerario: “No todos los días estás en Los Ángeles, así que aprovéchalo al máximo”, y lo disfruté en muy poco tiempo.



El Paseo de la Fama de Hollywood



Visitar el Paseo de la Fama es caminar por parte de la historia del cine. Más de 2,700 estrellas adornan las aceras de Hollywood Boulevard y Vine Street. Una de las primeras cosas que hice fue buscar la estrella de mi artista favorito, para sentirme parte de ese mundo.



Según su historia, este emblemático lugar fue creado en 1958 como un homenaje al glamour de la industria cinematográfica, y con los años se transformó en un ícono mundial. De hecho, la primera estrella fue colocada en 1960 en honor a la actriz Joanne Woodward. Hoy, una foto aquí no es solo una postal: es prueba de que estuviste en el corazón del espectáculo.



Desde Beverly Hills, en unos 25 minutos se llega en un Uber por un costo de alrededor de 45 dólares, aunque el precio puede variar según la hora y el tráfico.



El Observatorio Griffith



A solo 15 minutos del Paseo de la Fama (de 31 a 40 dólares en Uber), se llega al Observatorio Griffith. Ubicado en la ladera sur del Monte Hollywood, ofrece no solo una experiencia astronómica gratuita, sino también una de las vistas más espectaculares de la ciudad, incluido el famoso letrero de “Hollywood”. Allí se filmó una de las escenas de La La Land (2016). El camino hacia el observatorio tiene curvas, así que si eres propenso al mareo, prepárate.



Grados



Las temperaturas máximas promedio en Los Ángeles suelen oscilar entre los 17 y 21°C (60 y 70°F), y las mínimas nocturnas, entre 8 y 12°C (40 y 50°F).

El Muelle de Santa Mónica alberga playa, diversión y gastronomía.

El Muelle de Santa Mónica

Uno de los lugares que más disfruté fue el Muelle de Santa Mónica. Allí encontrarás la playa y el parque de diversiones. También hallarás actividades de magos y música de los artistas callejeros que animan la estancia. Este icónico muelle es también el punto final de la legendaria Ruta 66, lo que lo convierte en un lugar cargado de simbolismo y cultura pop. Te recomiendo visitarlo en la mañana o al atardecer.

Además, la oferta gastronómica es variada: desde puestos de comida rápida y dulces típicos hasta restaurantes con platillos más elaborados. Y si te animas, el centro de Santa Mónica está a pocos pasos, con tiendas, artistas urbanos y una arquitectura que mezcla lo moderno con lo clásico. Ideal para pasear, comprar souvenirs o simplemente dejarte llevar.