En los centros comerciales como Galería 360, Sambil, Ágora Mall y Plaza Central, así como en boutiques, las opciones son variadas y se adaptan a distintos presupuestos que dependen de la pieza que desees adquirir.



En las dos últimas semanas del mes de diciembre, tanto los supermercados como los centros comerciales y las boutiques, aumentan sus ventas porque las familias además de buscar los alimentos para el banquete, también compran sus “pintas” para compartir Nochebuena en familia, y despedir el año en Nochevieja. Pero, antes de visitar un centro comercial, te advertimos que es difícil encontrar parqueos y las filas en las tiendas son “kilométricas” (largas).



En los centros comerciales encontrarás tiendas que te brindan hasta un 40 % de descuentos en todas las mercancías, en especial, en Ágora Mall. Los precios varían por pieza, las más sencillas van desde RD$500 hasta las más extravagantes que pueden costar hasta RD$3,000.



Las tendencias son fáciles de detectar en este mercado, por ejemplo, te darás cuenta que los vestidos son los favoritos para Nochevieja. Éstos los puedes conseguir con brillo, lentejuelas, plumas, flequillos, transparencias y escotes.



Brillar con el dorado y el plateado



Entre los tonos que más figuran en las tiendas reconocidas están el dorado y el plateado con brillo. Se trata de colores festivos que se llevan en esta época.



Te recomendamos lucir un vestido con unos zapatos del mismo color o negro. Es preferible no combinarlo con accesorios, para no restarle protagonismo.



Los más elegantes



En ese recorrido se pudo apreciar que el negro y el rojo tienen mucha presencia en las exhibiciones. Llevarlo en un vestido con flecos será perfecto. Además, un vestido-chaqueta con lentejuelas o brillo puede ayudarte a robar muchas miradas. Elígelo del largo que prefieras y combínalo con unos tacones.



Transparencias y escotes



Un vestido con transparencias al igual que uno con escote puede ser sexy, mas no vulgar, siempre y cuando esos dos detalles no lo lleves muy exagerados.



Aquellos vestidos de una manga, de tirantes o con mangas largas, tienen protagonismo para despedir el año, y si llevan plumas o flecos, mejor.



Otra pieza favorecedora para llevar ese día si no te gustan los vestidos



Además del vestido, otra de las prendas más favorecedoras para la figura femenina son las faldas. Si este año prefieres lucir con una bonita falda, te recomendamos que aproveches para llevar una con un diseño llamativo y un top sencillo negro, un collar a juego con algo de pedrería y un bolso de fiesta también negro. ¡Un outfit simple pero súper elegante y favorecedor!



La mejor elección para despedir el año



Son muchísimos los estilismos que puedes llevar en esta ocasión, sin embargo, en elCaribe elegimos los vestidos como unas de las apuestas más acertadas y más buscadas para pasar Nochevieja. Los detalles protagonistas para lucir de gala durante esa noche son los brillos y las lentejuelas; y los colores llamativos como el rojo, el negro, los plateados y el dorado.