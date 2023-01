Ademàs de RD, entran al top 5: Venezuela, Puerto Rico, USA y Curazao.

Previo a la gran noche final Andreína Martínez, destacó en sus redes sociales que «hoy es el día para conquistar el universo» y así lo está haciendo. Esa seguridad que trasmite es la que la acerca a la segunda corona para República Dominicana.

Miss RD

Durante el desfile de traje de baño, Andreína demostró el por qué se posicionó entre las favoritas y el por qué sigue caminando hacia el top 3.

En su momento dijo: «Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí, ha sido un esfuerzo colectivo del cual cada día hemos visto resultados. Sólo queda encomendarnos a Dios y que él haga en mí y en nosotros su voluntad».

«RD dije que quería ser la primera Andreína Martínez y no sé qué pasará, pero de que me siento orgullosa y que me rebosa el pecho de la alegría no se lo puedo negar», dijo la joven modelo dominicana.