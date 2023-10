El restaurantero mexicano es creador de 60 conceptos gastronómicos ubicados en cuatro continentes

De jugador de tenis, esta es la historia de Richard Sandoval, uno de los más grandes creadores de conceptos gastronómicos, precursor de la comida latina en cuatro continentes, a través de sus restaurantes.



Sus inicios



Este apasionado y creador de 60 restaurantes en todo el mundo nos cuenta que en sus inicios su mayor sueño era completar su carrera como jugador de tenis profesional. Pero durante un juego en Europa llegó un momento en el que tenía que decidir si seguía dedicado a este deporte, solo lo podría continuar como maestro porque no alcanzaba los puntos necesarios o le daba otro rumbo a su vida.



Entonces en ese momento fue cuando decidió seguir su segundo gran amor, la cocina. “Todo en nuestra cultura gira en torno a la comida. Desde muy chico mi abuela me enseñó a disfrutar la comida, los ingredientes y los sabores tan maravillosos como diversos. Creo que ahí es cuando comenzó a desarrollar mi paladar”, rememoró el ganador del “Toque d’Oro Nacional” de México.



Al decidirse a seguir su segunda pasión en ese entonces, optó por entrar al Culinary Institute of America en los Estados Unidos. Al terminar sus estudios regresó a México, su tierra natal, donde ayudó a su padre con su restaurante italiano. Finalmente, decidió regresar a Nueva York a emprender su carrera por sí solo.



Con su regreso a la ciudad gastronómica, el chef Sandoval inició su primer emprendimiento llamado “Maya”, a sus 24 años. Fue con este restaurante que recibió dos estrellas del New York Times, lo que resultó ser una catapulta para lo que es hoy su carrera.



Globalización de la comida latina



A sus 12 años, nació en él el deseo de globalizar la comida latina. Recordó cuando se encontraba en la cafetería de la escuela donde estudiaba, allí pidió un taco y se encontró con algo muy diferente a lo que él conocía. “En ese momento quedé muy impactado”. Allí pensó que le gustaría poder mostrarle al mundo que la cocina de su país no se trata solamente de fritangas.



Y con ese deseo que nació en su adolescencia, es que 20 años después este creador de conceptos ha dejado su marca en cuatro continentes, demostrando así, que la comida mexicana es una de las cocinas más diversas y que puede evolucionar como lo ha hecho la gastronomía francesa e italiana, explicó.



Estrategias



Declaró que en países como los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Serbia no se encontraban los ingredientes necesarios. En consecuencia, algunos tuvieron que llevarlos de México o buscar un mapa y ubicar los lugares donde estuvieran y llevarlos hasta allá.



“Para mí fue muy importante impulsar la cocina latina y demostrarle a la gente, que es una comida moderna, delicada y ligera. Que ellos podían disfrutar de una comida que no fuera enlatada o enfrascada”, resaltó.



El chef Sandoval decidió implementar una estrategia para atraer clientes. Primeramente, consistía en colocar cosas conocidas de acuerdo al país en cada menú, y ya luego, cuándo las personas están dentro, entonces es parte de los meseros y de su equipo redirigir a la gente a que prueben los platos latinos. Resaltó que siempre se les hace énfasis a las personas que, si no les gusta, tienen la opción de cambiar. “Esta táctica nos produjo muchos clientes nuevos”, aseguró.

Restaurante Zengo, en Catar.

Jalao New York



La idea de crear este restaurante dominicano en el Alto Manhattan inició cuando los dueños de Radio Hotel, inspirado en República Dominicana, le solicitaron que les ayudará a crear el concepto gastronómico del hotel.



El precursor de la comida latina al mundo decidió preguntarle a su amigo Antonio Espaillat, dueño de Jalao Santo Domingo si quería ser socio del Hotel que está inspirado en su país y traer su restaurante a la ciudad de Nueva York.



Resaltó que durante la creación de Jalao New York se hizo una colaboración en la que participaron varios chefs. Entre ellos Noemí Díaz, encargada de cocina de esta propuesta gastronómica en Santo Domingo, el director culinario del equipo de Richard Sandoval, Carlos Janón y el chef Wilmer Chuquillanqui, actual chef de Radio Hotel.