En esa área se utilizan medios electrónicos ultramodernos para tratamientos, diagnósticos, procedimientos y control

Conozco casos de personas cercanas con diferentes enfermedades de índole cardiaca que han mejorado su calidad de vida gracias a la intervención de cardiólogos que están utilizando tecnología de punta para tratamientos, diagnósticos, procedimientos y control.



Mi madre es una de ellas y desde que es usuaria de marcapasos me comenta acerca del seguimiento que le dan a través de métodos innovadores. Es sorprendente que un aparato tan pequeño en contacto con el computador arroje los datos que necesita el especialista del corazón para ver su situación.



Para profundizar sobre el tema de cómo influyen los avances tecnológicos en los pacientes cardiológicos con arritmias, me comunico con Juanico Cedano, cardiólogo y electrofisiólogo, que explica que los de la última década han influido positivamente en este grupo de pacientes, debido a que a través de esas innovaciones se posibilita que se pueda diagnosticar más precisamente cualquier trastorno de origen electrofisiológico, a la vez que se trata a esas personas que en el pasado fallecían por las complicaciones propias de estas patologías.



“Inclusive podemos captar a los pacientes en etapas más tempranas, al inicio de la enfermedad, para poder brindarles un mejor pronóstico a largo plazo. Esta tecnología que utilizamos en las ablaciones y en los dispositivos intracardiacos (marcapasos) han estado disponibles por décadas en países más desarrollados y en República Dominicana ya todos los grandes centros la poseen al igual que varios centros privados”, informó Juanico.



Cedano, del Grupo Médico MAC Center, explica acerca de las tecnologías de las cuales se auxilian en el centro para tratar a los pacientes cardiológicos. Cuentan con navegadores tridimensionales, dispositivos de última generación en protección electromagnéticas, con la primacía de las investigaciones diagnósticas en disautonomía taquicardias, un laboratorio holter de larga duración y los mejores protocolos estandarizados en cuanto a los pacientes con síncopes, taquicardia y muerte súbita.



Cuando le pregunto si cree que la aplicación de la tecnología en cardiología está aminorando los padecimientos de los pacientes, su respuesta es que “ciertamente, sí”.



“Estamos logrando de manera exitosa erradicar muchos trastornos del ritmo realizando ablaciones por radiofrecuencia, porque podemos mapear y reconstruir la anatomía cardiaca mediante un sistema tipo Carto y EP Navigator, entre otros; y ver detalles que antes no hubiéramos imaginado que fueran posibles. Durante décadas contábamos solamente con los electrocardiogramas y/o holters”.



Juanico Cedano aseguró que el grado de precisión que brindan esos sistemas ha avanzado tanto que se dispone de catéteres con sensores de temperatura, puntas irrigadas y porosas, puntas de oro, catéteres que miden la presión que ejercen en el tejido a ablacionar, catéteres de crioablación, entre otros.



Esto está ayudando “a toda persona que ha sido diagnosticada con cualquier patología cardiovascular, es decir, el 100 % de nuestros pacientes se beneficiarán en algún momento dado de la misma. Por ejemplo, los que tienen insuficiencia cardiaca podrán contar con métodos diagnósticos más avanzados, tipo ecocardiografías en todas las dimensiones”.



Entonces, ¿cuál es la enfermedad en cardiología que usa más tecnología? El experto dice que se están realizando distintas pruebas de esfuerzo con softwares más complejos y también estudios de medicina nuclear tipo la gammagrafía cardiaca que pueden diagnosticar patologías isquémicas sin la necesidad de llevar a cabo estudios más invasivos, otro gran beneficio en la cardiología moderna.



“Tenemos angiotomografías cardiacas con cortes tan precisos que hemos podido diagnosticar lesiones coronarias siendo mínimamente invasivos. Claro está, hay procedimientos como todos los realizados en hemodinamia (cateterismos) que en muchos pacientes no podrán sustituir estos estudios”.

Cómo avanza el país en materia de tecnología

En República Dominicana se cuenta con las tecnologías necesarias para diagnosticar y tratar a los pacientes. “Hemos avanzado de manera exponencial en todas las subespecialidades de cardiología. Tenemos avances tecnológicos en ecocardiografía, en fallo cardiaco, en hemodinamia, en electrofisiología, entre otras. Por ejemplo, los marcapasos han evolucionado en tamaño y en eficacia, hemos podido colocarlos con menos complicaciones y ya tratamos desde hace décadas otras patologías con desfibriladores y resincronizadores”, sostuvo el cardiólogo y electrofisiólogo Juanico Cedano.