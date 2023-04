Email it

Antes de echar a un lado los juguetes de los más pequeños, dales un chance en la ornamentación

Hay quienes deciden botarlos a la basura o regalarlos cuando ya no les sirven, sin embargo, en la decoración los juguetes tienen un espacio muy especial, no importa si son viejos o nuevos.

Tomar en cuenta los juguetes y figuras más amadas por los niños, les hará sentir más a gusto con su espacio, en especial, en la habitación.



Los carritos, los dinosaurios, los juegos de cocina, las muñecas, y cualquier otro detalle que les llame la atención pueden ayudarte con la creatividad. Además, es importante jugar con las tonalidades así como con algunos dibujos en la pared. Agrega al espacio animales, figuras que ellos sigan del mundo del entretenimiento o muñequitos.



Para el almacenamiento



Si vas a guardar y a organizar los juguetes que sea con delicadeza y estilo. Por ejemplo, hay quienes aprovechan los pallets o cajas de madera para colocar los juguetes de una manera original en la pared, porque lo consideran uno de los mejores modos de almacenar sin gastar mucho dinero. Y lo mejor, aportan un toque vintage a la habitación infantil.



Otra opción, probablemente una de las más clásicas, es colocar estantes en la pared. Quedan especialmente bien cuando son pequeños y estrechos, para almacenar sobre todo objetos de colección, como muñecos o cochecitos. También vienen bien los muebles con bandejas de plástico deslizables para que los niños puedan acceder a ellas sin complicados movimientos.



Además, puedes llevar los juguetes a otras áreas de la casa como la sala. Allí apuesta a detalles muy útiles como los porta llaveros, esculturas y cuadros. Las luces de colores, así como las sábanas con figuras que le gusten, aportarán mucho a la imaginación del niño.



Sus libros también cuentan. Crea una pequeña librería en la que se destaquen detalles que les agraden y resulten muy llamativos. Esto ayudará a los niños a tener más amor por la lectura.



Los peluches son una de las mejores opciones para la ornamentación. Aquí los viejos y los nuevos tienen un único objetivo: agregar valor al espacio de los niños y las niñas.



El no recargar los espacios es clave para que se proyecte limpieza y organización. Así que la próxima vez que pienses en descartar los juguetes, recuerda que siempre tienen dos utilidades: distraer y enriquecer a los niños, así como ser detalles muy útiles para decorar los rincones y hacerlos más divertidos.