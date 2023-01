Evaluna y Camilo deciden que Índigo será de género no binario y revelan las razones

Evaluna y Camilo, la popular pareja de cantantes y compositores, reveló las razones por las que ellos quieren que su hija Índigo no tenga ningún género asignado hasta que ella esté grande y decida por su propia cuenta, generando todo tipo de comentarios y críticas en redes sociales.

En los últimos días, la disputa que ha generado el supuesto género no binario de Índigo. La bebé de nueve meses de los cantantes mantiene a diversos internatuas el preguntarse cuáles son las razones por las que la pareja tomó esa decisión de no querer asignarle un sexo como tal.

Cuando Índigo llegó al mundo, la pareja ni siquiera sabía que sexo iba a ser su hijo, lo supieron cuando Evaluna dió a luz. Sus razones estuvieron enlazadas a que ellos no tenían presión de saber que sexo iba a ser. A ellos era lo que menos le importaba.

Además, el nombre «Índigo» es un nombre unisex, que tiene varios significados. Lo eligieron para que ella no se sintiera incómoda en un futuro:

«Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es solo el nombre de un color, que nos encanta. Es una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad», afirmaron los artistas. Camilo y Evaluna

Después de que nació la bebé, la pareja explicó que ellos no iban a asignar un sexo como tal a su hija. Sino que le van a permitir elegir si quiere identificarse con lo que más cómoda se sienta cuando pueda tomar decisiones.

Y es allí, en dónde la pareja dió partituras para explicar el por qué Índigo es una bebé no binaria. No quieren que esté anclada a ninguna etiqueta. Asimismo, no quieren que esté obligada a vestirse como niña. Tampoco quieren que su nombre la haga sentí incomoda y no quieren que cuando esté grande no se sienta feliz por su género.

Aunque a muchos de sus fans no se les parezca adecuado la decisión de Camilo y Evaluna, al final de cuentas será Índigo la que más adelante decida si quiere mantenerse con el sexo femenino o no.