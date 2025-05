Santo Domingo– FedEx anunció que su rampa de operaciones en Cargo City en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (SDQR) ha recibido la prestigiosa Certificación CEIV Pharma de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

La certificación refuerza el compromiso de la compañía con la excelencia en logística farmacéutica.

La Certificación CEIV Pharma (Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics), establecida por IATA en 2014, reconoce estándares de calidad y requisitos regulatorios para el manejo y transporte aéreo seguro de productos farmacéuticos de alto valor y sensibles a la temperatura.

A través de un extenso entrenamiento y análisis de las operaciones, esta certificación establece que las instalaciones, equipos, operaciones y personal cumplen con los rigurosos estándares y expectativas establecidas por la industria farmacéutica.

“Estamos muy orgullosos de recibir la Certificación CEIV Pharma. La misma demuestra nuestro compromiso con los más altos estándares de calidad y control para mantener la integridad de los productos farmacéuticos mientras son transportados,” dijo Basil Khalil, vicepresidente de operaciones de FedEx para el Caribe y América Central. “La importancia estratégica y resiliencia de la República Dominicana continúan inspirándonos y estamos listos para apoyar el crecimiento de los sectores farmacéutico y de equipos médicos en el país”.

Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en los últimos cinco años, los productos farmacéuticos han sido exportados a más de 50 mercados destino desde la República Dominicana. Por su parte, la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI), recientemente informó que, en ese mismo período, en el país se han realizado inversiones superiores a los 300 millones de dólares en plantas y procesos de manufactura ajustados a las mejores prácticas[1]. En ese contexto, Estados Unidos tiene un rol clave en la cadena de suministros farmacéutica, incluyendo la importación de materias primas.

Actualmente, la rampa de operaciones de FedEx en Santo Domingo, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, dispone de un nuevo cuarto frío con temperatura controlada para productos refrigerados (2 a 8 grados Celsius), así como espacios designados para instalar contenedores activos de cadena de frío. La operación local tiene conexión directa con el Hub de FedEx en Memphis, Tennessee, cuatro veces a la semana, y con la rampa de FedEx en Aguadilla, Puerto Rico, cinco veces a la semana.

En términos de visibilidad de los envíos, FedEx tiene su tecnología SenseAware disponible para los clientes en la República Dominicana. Este conjunto de dispositivos basados en sensores monitorea condiciones como la ubicación y temperatura mientras los productos viajan por la red de FedEx. La capacidad de predecir eventuales interrupciones permite que tanto FedEx como sus clientes tomen decisiones informadas rápidamente para garantizar la integridad y entrega puntual de envíos altamente sensibles, como los de la industria farmacéutica.

Además de la rampa de operaciones en la República Dominicana (SDQR), otras 14 instalaciones de FedEx en todo el mundo están recibiendo la certificación CEIV en mayo de 2025. Anteriormente, FedEx obtuvo la certificación CEIV Pharma para sus Hubs de Memphis (MEM) e Indianápolis (IND) en 2024, junto con las rampas de San Juan (SJU) y Aguadilla (BQN), en Puerto Rico.

Acerca de Federal Express Corporation

Federal Express Corporation es la empresa de transporte exprés más grande del mundo, que ofrece entregas rápidas y confiables en más de 220 países y territorios. Federal Express Corporation utiliza una red global aérea y terrestre para acelerar la entrega de envíos urgentes en una fecha y hora definidas.

Acerca de FedEx América Latina y el Caribe

FedEx América Latina y el Caribe (“FedEx LAC”) tiene servicios en más de 50 países y territorios y emplea a más de 23.000 miembros del equipo comprometidos a la satisfacción total del cliente.

FedEx LAC ofrece un amplio portafolio de soluciones de transporte y logística, siendo el pilar de crecimiento en la región, y continúa su compromiso con pequeños, medianos y grandes exportadores ofreciendo caminos innovadores para acceder al mercado global.