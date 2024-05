Fidia Peralta protagoniza debate sobre película  “La balada de los cuervos” en la Universidad de Alcalá

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, RD.- La premiada película “La balada de los cuervos” fue motivo de análisis en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España.

La actriz protagonista Fidia Peralta fue invitada por la universidad de Alcalá, el ayuntamiento de Alcalá y la fundación ohproject.es a un interesante coloquio debatiendo diferentes aspectos de la película que expone crudas realidades que van desde la prostitución, abuso de poder y la pobreza.

Fidia Peralta agradeció esta oportunidad y nuevos escenarios que ha logrado la película en la que obtuvo el premio de Mejor actriz principal en el Festival de Cine de Fine Arts y fue nominada a Premios Soberano.

Peralta, en representación del filme y de República Dominicana, hizo una reflexión sobre «La Balada de los Cuervos» y la vulnerabilidad de la clase humilde.

“Es una realidad que viven muchas niñas. El negocio de trata y la prostitución es una forma de violencia de cualquier género y una vulneración de los derechos humanos”, manifiesta Fidia.

En un mensaje publicado en sus redes sociales en compañía de las autoridades universitarias, resaltó: “Quién diría que la niña que un día le tocó amanecer sentada en una acera, hoy estaría en una de las universidades más prestigiosas al lado de personas de gran valor. Ahora, me encuentro defendiendo el personaje de La Puchis y a mi país. Aquí se debatieron muchos temas interesantes presentados en la película, y nunca me he sentido más agradecida de vivir todo aquello que pasé para estar aquí”.

Dijo que conoce de primera mano la pobreza cuando decidió dejar el hogar en el campo de la provincia San Juan donde vivía feliz con sus padres para ir a la capital en búsqueda de su sueño de ser actriz.

“Estoy orgullosa de mi tierra porque sabemos tratar a las personas. El calor del dominicano es lo mejor y qué orgullo pertenecer a esta tierra”, dijo.

La también productora agradeció al director de “La balada de los cuervos”, Tony Bacigaluppe y al productor Jayson Blanco por la oportunidad y por apostar a ella, así como a Erina Sanders de @ohproject.es por presentar este tipo de debates para que “podamos ver ambas realidades desde diferentes puntos de vista. No importa dónde te encuentres, lo más importante es no perder tu esencia”, finalizó.

En la película se aborda la historia de un joven sacerdote enviado a un pueblo desolado cerca de la frontera entre República Dominicana y Haití, donde conoce a una joven prostituta, desatándose así una serie de hechos y conflictos tras descubrir una red de trata de personas.

“La balada de los cuervos”, estrenada el pasado año 2023, forma parte del top 5 de las más taquilleras registrando RD$8.1 millones con una asistencia de 30,907 personas, según datos de la Dirección General de Cine (Dgcine) y puede verse en Amazon prime USA, Tubi tv Estados Unidos y México, además de Apple TV.