Gabriela Spanic asegura que Pablo Montero abusó de ella

Gabriela Spanic se encuentra en el ojo de las noticias del entretenimiento tras asegurar que el actor mexicano Pablo Montero abusó de ella sexualmente. La exreina de belleza y actriz venezolana radicada en México narró públicamente cómo sucedió la situación.

En el programa mexicano Secretos de Villanas, Gabriela Spanic contó que vivió con Pablo Montero, una situación de abuso que calló por un tiempo. Sin embargo, después de asesorarse, bien logró contar lo sucedido, ya que tenía temor de hacerlo por una carta de confidencialidad que habría firmado.

«Hablé con los abogados y me dijeron que eso es un delito. Pensé en denunciarlo, pero para qué, si es tan caro los abogados y la justicia es tan lenta, pasan los años y no pasa nada. Tengo fe que con el transcurrir del tiempo todo vaya cayendo por su propio peso, ya las máscaras se están cayendo», expresó.

Asimismo, acusó nuevamente a la producción de La Casa de los Famosos de encubrir los hechos que habrían ocurrido en el show.

«Protegieron (en La Casa de los Famosos México) un abuso sexual allí adentro, yo fui víctima de un abuso sexual de parte de Pablo Montero», dijo.

Aunque acusó al cantante de haberla tocado inapropiadamente, la venezolana aseguró que aprecia mucho al famoso, quien le habría pedido perdón luego del delito. No obstante, sus disculpas no salieron al aire porque aparentemente censuraron lo ocurrido.

«Yo a Pablo Montero lo aprecio muchísimo, pero en este show editaron muchas cosas, él me ofreció disculpas dentro del show, pasaron muchas cosas que no valen la pena ya decir. En ese momento no había responsables que me dieran la cara, lo que hicieron fue darme más alcohol y apoyaron eso», expresó.