La Real Academia Española (RAE) define a la empanada como una “masa de pan rellena de carne, pescado, verdura, entre otros ingredientes, cocida en el horno”. Esta preparación, que se detalla de forma resumida, ya se ha convertido en países, como la Argentina, en joyas de la gastronomía local y este 8 de abril se conmemora su día.

Es que el Día Mundial de la Empanada es una celebración honra y exalta este icónico plato, cuya influencia se extiende más allá de las fronteras argentinas. Aunque se trata de una delicia representativa de la tradición criolla, su legado se remonta a épocas ancestrales de la conquista de América, a través de la cual su versatilidad y sabor llegaron paladares en todo el mundo.

Uno de sus tantos orígenes tiene sus raíces en la Europa de la Edad Media. Eran utilizadas como preparación para lograr que la carne sea conservada y pueda consumirse por varios días, ya que se encuentra protegida de alguna manera por la masa que la rodea. Además, su formato permitía que sea fácil para transportar para los viajeros que necesitaban llevarse comida en sus travesías. El mismo método de conservación derivó en otras preparaciones, como el calzone italiano.

Desde los toques distintivos de las verduras hasta el robusto sabor de la carne, los rellenos de las empanadas son tan variados como las culturas que preparan este plato. Esta deliciosa creación gastronómica no solo es un manjar, sino que también es un símbolo de la diversidad culinaria y la riqueza cultural que caracteriza a nuestro planeta. Las distintas formas de consumir empanadas, ya sea como aperitivo, plato principal o incluso como postre, reflejan la adaptabilidad y creatividad que han definido su historia milenaria.

«Las empanadas de carne cortada a cuchillo son una deliciosa opción para cualquier ocasión, ya sea una reunión familiar, una fiesta entre amigos o incluso como una comida de fin de semana en casa”, introdujo el chef.

Ingredientes:

500 gramos de carne de vaca (cualquier corte que sea pulpa, roast beef, bola de lomo, nalga, peceto o del estilo).

Una cebolla mediana.

Dos dientes de ajo.

Medio morrón rojo.

Media taza de pasas de uva.

Media taza de aceitunas sin carozo.

Dos cucharadas de comino molido.

Una cucharadita de ají molido.

Sal y pimienta a gusto.

Discos de empanadas, cantidad necesaria

Un huevo.

En una sartén grande, a fuego medio, calentar un poco de aceite y agregar la cebolla, el morrón y el ajo picados. Freír hasta que estén suaves. Picar la carne con un cuchillo en cubos pequeños y agregar a la sartén. Cocinar hasta que esté dorada. Agregar las pasas de uva, las aceitunas picadas, el comino y el ají molido. Mezclar bien y cocinar a fuego medio o bajo durante unos 15 minutos, o hasta que la carne esté suave y haya absorbido la mayor parte del líquido. Sazonar con sal y pimienta a gusto. Retirar del fuego y dejar que el relleno se enfríe completamente antes de armar las empanadas.

Precalentar el horno a 180° C. Colocar los discos de empanadas sobre una superficie plana y poner un poco del relleno de carne en el centro. No colocar demasiado relleno, ya que las empanadas pueden reventar durante la cocción. Doblar los discos por la mitad formando un semicírculo y sellar los bordes con los dedos o con un tenedor para asegurar que el relleno no se escape durante la cocción. Ubicar las empanadas armadas en una bandeja para hornear y pintar los bordes con huevo batido: esto ayudará a que se doren y queden crujientes durante la cocción. Luego, hornear durante 20 o 25 minutos, o hasta que estén doradas y crujientes.

Empanada de panceta, ciruela y muzzarella

Ingredientes:

Un kilo de harina 0000.

100 gramos de manteca.

Seis gramos de sal fina.

420 mililitros de agua.

40 gramos de colorante vegetal de calabaza.

60 gramos de cúrcuma.

500 gramos de queso mozzarella.

200 gramos de panceta ahumada.

100 gramos de cebolla.

100 gramos de cebolla de verdeo.

Dos dientes de ajo.

200 gramos de ciruelas descarozadas y deshidratadas.

Para elaborar la masa, colocar en un bol la harina, la sal y el colorante. Luego, a baño maría, fundir la manteca con el agua y añadir a la mezcla de los ingredientes secos. Amasar hasta alcanzar una masa homogénea. Reservar en la heladera durante 30 minutos. Después, sacar la masa y sobar hasta conseguir que obtenga una textura lisa al tacto. Una vez obtenida esta textura, espolvorear una superficie lisa con almidón de maíz para poder estirar la masa. El almidón va a permitir que la masa se estire sin que se pegue. Cortar los discos con cortante número 15. Reservar en frío. Esta masa debe trabajarse a la menor temperatura posible para que no se estire ni se rompa.

Para el relleno, cortar la panceta en cubos pequeños y llevar a una sartén a fuego bajo para que adquiera una textura crocante. En una sartén aparte, dorar el ajo previamente picado e incorporar la cebolla cortada en fina juliana. Una vez transparentada la cebolla, incorporar el verdeo picado hasta que la mezcle quede tierna. Por último, agregar queso mozzarella picado hasta fundir. Añadir la panceta y mezclar. Reservar y dejar enfriar.

Tomar una tapa de empanadas, colocar una cucharada de relleno y doblar a mitad. Sellar las puntas haciendo un entorchado del extremo y llevar al horno a 150°C durante 10 minutos o hasta que estén completamente doradas. Una vez fuera del horno, cubrir la superficie con ciruelas deshidratadas picadas.

Las empanadas no solo varían en relación con su relleno, sino también con su forma de cocción

Empanadas fritas de pollo

Ingredientes:

Doce tapas para empanadas

Dos pata muslo

Dos zanahorias

Dos cebollas

Un puerro

Tres varitas de apio

Tres huevos

Una papa

100 gramos de verdeo

Cantidad necesaria de agua

Sal y pimienta a gusto

Colocar las pata muslo en una asadera para horno y dorar a fuego fuerte de 220° durante 15 minutos. Cortar en trozos medianos la zanahoria, cebolla, puerro y apio y agregar en la misma asadera por encima el pollo ya dorado. Verter agua a media altura y tapar con papel aluminio. Hornear a 210° por una hora y media. Luego, retirar y dejar enfriar. En un recipiente, desmenuzar la carne del pollo y reservar. Procesar el fondo de cocción con los vegetales. Colar y reservar el caldo resultante, salpimentar y agregar al pollo desmenuzado. Integrar y reservar.

Cocinar una zanahoria rallada y una cebolla cortada en pluma en una ollita con aceite de oliva, a fuego medio, hasta que los vegetales estén tiernos. Reservar. Cortar la papa en cubos bien pequeños y hervir en una olla al fuego con suficiente agua. Apenas estén tiernas, cortar la cocción con agua helada. Reservar. Hervir los huevos. Picar finamente los huevos duros y el verdeo crudo. Reservar.

Sobre las tapas de empanadas mezclar el pollo con el fondo de cocción, las cebollas y zanahorias salteadas, las papas hervidas, el huevo picado y el verdeo. Cerrar la empanada y freír en abundante aceite a 170°. También se pueden cocinar en horno fuerte.

Empanadas de humita

Ingredientes

Para el relleno:

2 kilos de choclo.

1 kilo de cebolla.

20 gramos de pimentón dulce.

100 gramos de albahaca verde.

1 kilo de zapallo anco.

500 gramos de morrón rojo.

50 gramos de sal.

10 gramos de pimienta negra en granos.

500 mililitros de leche entera larga vida.

500 gramos de azúcar.

Para la masa:

600 gramos de harina 000.

40 gramos de grasa para cocinar.

2 gramos de sal.

1 gramo de azúcar.

240 centímetros cúbicos de agua filtrada.

Relleno: cortar la cebolla y los morrones en cuadritos pequeños. Rehogar la mitad del choclo con la cebolla y los morrones. Procesar la otra mitad del choclo con la leche. Agregar el rehogado, condimentar y dejar reducir hasta la mitad. Agregar la albahaca.

Masa: en una olla, calentar el agua con la grasa. Incorporar la sal y la azúcar a la harina. Luego, verter la mezcla líquida a los ingredientes secos, mezclar y amasar por aproximadamente 5 a 10 minutos. Poner la masa en un bowl, dejar reposar fuera de la heladera y tapar con un trapo húmedo. Luego, pasar la masa a una superficie lisa, estirar con un palo de amasar y cortar en tapas redondas de 12 centímetros de diámetro.

Armado: en una tapa colocar 50 gr de relleno, doblar la tapa, trenzar los bordes para sellarlos y llevar al horno. Dejar cocinar hasta que estén doradas.